Rhian Sugden meme küçültme ameliyatı geçirdi! Aynı elbiseyi giyip before-after yaptı

Ünlü model Rhian Sugden sık sık büyük göğüslerinden şikayet ediyor ve sağlık sorunları yaşadığını ifade ediyordu. “Sürekli sırt ağrısı çekiyordum, haftada bir masaj yaptırmak zorunda kalıyordum" diyen model harekete geçti; meme küçültme ve dikleştirme ameliyatı oldu.

Ameliyat öncesi paylaştığı bir videoda ise doğumdan sonra yerçekiminin etkisiyle meme uçlarının olması gerekenden 11 cm aşağıda olduğunu söyleyen Sugden, bu nedenle küçültme operasyonuna karar verdiğini açıklamıştı.

Bir çocuk annesi olan Rhian, Instagram’da paylaştığı öncesi–sonrası videolarıyla özgüvenini ortaya koydu. Güzel model paylaşımına, “Yeni göğüslerimi çok seviyorum. Protez yok, sadece küçültme ve dikleştirme. Harika bir iş çıkaran Dr. Hussain’e teşekkürler” notunu düştü.

Yeni görüntüsüyle kendini daha mutlu hissettiğini söyleyen Rhian Sugden, sosyal medyadan gelen eleştirilere de sessiz kalmadı.

Eleştirilere yanıt veren model, “İzler umurumda değil. Zaten bu yorumları yapan erkekler göğüslerime asla dokunamayacak, yanına bile yaklaşamayacak. O yüzden söyledikleri hiç umurumda değil” sözleriyle dikkat çekti.