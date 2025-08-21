MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rhian Sugden meme küçültme ameliyatı geçirdi! Aynı elbiseyi giyip before-after yaptı

Ünlü model Rhian Sugden, geçirdiği meme küçültme ve dikleştirme ameliyatının sonuçlarını sosyal medyada sergiledi. 38 yaşındaki model, Haziran ayında geçirdiği operasyon sonrası değişen görünümüyle mutlu olduğunu da söyledi.

Rhian Sugden meme küçültme ameliyatı geçirdi! Aynı elbiseyi giyip before-after yaptı

Ünlü model Rhian Sugden sık sık büyük göğüslerinden şikayet ediyor ve sağlık sorunları yaşadığını ifade ediyordu. “Sürekli sırt ağrısı çekiyordum, haftada bir masaj yaptırmak zorunda kalıyordum" diyen model harekete geçti; meme küçültme ve dikleştirme ameliyatı oldu.

Ameliyat öncesi paylaştığı bir videoda ise doğumdan sonra yerçekiminin etkisiyle meme uçlarının olması gerekenden 11 cm aşağıda olduğunu söyleyen Sugden, bu nedenle küçültme operasyonuna karar verdiğini açıklamıştı.

Rhian Sugden meme küçültme ameliyatı geçirdi! Aynı elbiseyi giyip before-after yaptı 1

Bir çocuk annesi olan Rhian, Instagram’da paylaştığı öncesi–sonrası videolarıyla özgüvenini ortaya koydu. Güzel model paylaşımına, “Yeni göğüslerimi çok seviyorum. Protez yok, sadece küçültme ve dikleştirme. Harika bir iş çıkaran Dr. Hussain’e teşekkürler” notunu düştü.

Yeni görüntüsüyle kendini daha mutlu hissettiğini söyleyen Rhian Sugden, sosyal medyadan gelen eleştirilere de sessiz kalmadı.

Rhian Sugden meme küçültme ameliyatı geçirdi! Aynı elbiseyi giyip before-after yaptı 2

Eleştirilere yanıt veren model, “İzler umurumda değil. Zaten bu yorumları yapan erkekler göğüslerime asla dokunamayacak, yanına bile yaklaşamayacak. O yüzden söyledikleri hiç umurumda değil” sözleriyle dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu hakkında tutuklama talebi! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'Ünlü oyuncu hakkında tutuklama talebi! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'
Mini beyaz şortuyla denize girdi! Pozları gündemdeMini beyaz şortuyla denize girdi! Pozları gündemde

Anahtar Kelimeler:
Rhian Sugden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

SON DAKİKA | Türkiye'den dikkat çeken İsrail hamlesi! Gemi trafiği kısıtlandı

SON DAKİKA | Türkiye'den dikkat çeken İsrail hamlesi! Gemi trafiği kısıtlandı

Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Fındık Kurdu Berna büyüdü! Dekolteli sahne tarzı olay oldu

Fındık Kurdu Berna büyüdü! Dekolteli sahne tarzı olay oldu

Türk askeri gidecek mi? 'Barış gücü' iddiasına yanıt geldi

Türk askeri gidecek mi? 'Barış gücü' iddiasına yanıt geldi

Muğla'da 12 saat sonra mucize! İHA'lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu

Muğla'da 12 saat sonra mucize! İHA'lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.