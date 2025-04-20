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Rita Ora'dan Teksas'ta cesur tarz! Kylie Minogue’un turnesinde iddialı seçim

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, Teksas’ta düzenlenen Kylie Minogue konserinde sahne aldı, sosyal medyada paylaştığı karelerle adeta nefes kesti. Cesur sahne tarzıyla sık sık gündeme gelen Ora, bu kez kovboy esintili iddialı kombiniyle olay oldu.

Rita Ora'dan Teksas'ta cesur tarz! Kylie Minogue’un turnesinde iddialı seçim
Kubra Akalın

Pop müziğin yıldız ismi Rita Ora, Teksas'ta Kylie Minogue’un turnesine destek verirken paylaştığı iddialı karelerle adeta sosyal medyayı salladı. Kovboy tarzından ilham alan göğüs dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken güzel şarkıcı, cesur tercihiyle yine olay oldu.

34 yaşındaki yıldız, bel kısmı kesik detaylı ve dantelli eteğiyle öne çıkan bağcıklı elbisesiyle büyüledi. Şıklığını tamamlamak için diz boyu, topuklu bağcıklı çizmeler tercih eden Rita, sahnedeki enerjisi kadar tarzıyla da konuşuldu.

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Beyaz dantel eldivenleri ve birbirinden şık kolyeleriyle stiline son dokunuşu yapan Ora, sahne arkasında dansçılarıyla eğlendiği anları da takipçileriyle paylaştı.

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Sadece performansıyla değil, sahne dışındaki anlarını da paylaşmayı ihmal etmeyen Rita Ora, paylaşımına ise "Yea çok eğlenceliydin Austin!" yazdı.

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Rita sahnede performans sergilerken çektiği fotoğrafların yanı sıra, çalışma saatleri dışında yaptığı gezilerden de fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor.

Mynet'in Sesi
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Rita Ora
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