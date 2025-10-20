MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rita Ora imaj değişikliğini üstsüz pozla duyurdu! Yorumu dikkat çekti

İmaj değiştiren Rita Ora yine adından söz ettirecek pozlara imza attı. Rita Ora üstsüz poz verip bir de bu durumla dalga geçti.

Rita Ora imaj değişikliğini üstsüz pozla duyurdu! Yorumu dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Rita Ora, geçirdiği imaj değişikliğinin ardından yarı çıplak pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

34 yaşındaki İngiliz yıldız, paylaştığı cesur karelerde yeni platin sarısı bob kesim saçlarıyla poz verdi. Rita, çıplak üstüyle kamera karşısına geçerek kollarını göğsünün etrafında sıkıca doladı; yalnızca kot pantolon, siyah deri botlar ve güneş gözlüğüyle poz verdi.

Yıldız isim paylaşımına “Hadi bakalım, bir şeyi unuttum galiba?” notunu düştü.

Rita Ora imaj değişikliğini üstsüz pozla duyurdu! Yorumu dikkat çekti 1

Rita Ora’nın bu paylaşımı, saçlarını platin renge boyatıp kestirdiği dönüşüm videosunun hemen ardından geldi. Şarkıcı, stilist koltuğundan kalkar kalkmaz kameranın karşısına geçtiği videoda mini bir straplez bluz ve şort giymiş, “Yeni dönemin başlangıcına geri saralım…” notunu düşmüştü.

Rita Ora imaj değişikliğini üstsüz pozla duyurdu! Yorumu dikkat çekti 2

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Rita, geçtiğimiz hafta Paris Moda Haftası’ndan da bir dizi kare paylaşmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu sefer amuda kalktı! "Karının orasına burasına..."Bu sefer amuda kalktı! "Karının orasına burasına..."
"Hiçbir zaman sevilmedim" dedi! Eski eş fena patladı"Hiçbir zaman sevilmedim" dedi! Eski eş fena patladı

Anahtar Kelimeler:
Rita Ora
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.