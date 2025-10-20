Rita Ora imaj değişikliğini üstsüz pozla duyurdu! Yorumu dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Rita Ora, geçirdiği imaj değişikliğinin ardından yarı çıplak pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

34 yaşındaki İngiliz yıldız, paylaştığı cesur karelerde yeni platin sarısı bob kesim saçlarıyla poz verdi. Rita, çıplak üstüyle kamera karşısına geçerek kollarını göğsünün etrafında sıkıca doladı; yalnızca kot pantolon, siyah deri botlar ve güneş gözlüğüyle poz verdi.

Yıldız isim paylaşımına “Hadi bakalım, bir şeyi unuttum galiba?” notunu düştü.

Rita Ora’nın bu paylaşımı, saçlarını platin renge boyatıp kestirdiği dönüşüm videosunun hemen ardından geldi. Şarkıcı, stilist koltuğundan kalkar kalkmaz kameranın karşısına geçtiği videoda mini bir straplez bluz ve şort giymiş, “Yeni dönemin başlangıcına geri saralım…” notunu düşmüştü.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Rita, geçtiğimiz hafta Paris Moda Haftası’ndan da bir dizi kare paylaşmıştı.