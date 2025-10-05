Rita Ora yemeğe deri külotla katıldı! Görenler şaştı kaldı

Rita Ora, Paris’teki Fashion Week sırasında restorana geldiğinde giydiği kıyafetle ağızları açık bıratı.

34 yaşındaki şarkıcı, mini deri külodu andıran altını şık leopar desenli bir ceket ve puantiyeli çoraplarla kombinleyerek dikkat çekici bir görünüm sundu.

Rita siyah, açık burunlu platform topuklu ayakkabılarla boyunu uzattı.

Sert ve cesur tarzını tamamlamak için, ünlü şarkıcı büyük siyah güneş gözlükleri taktı ve kırmızı ruj sürdü.

Rita Ora'nın bu iddialı tarzı sosyal medyada da konuşuldu. Şarkıcının tarzını beğenenler kadar eleştirenler de vardı.