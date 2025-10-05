MAGAZİN

Rita Ora yemeğe deri külotla katıldı! Görenler şaştı kaldı

Rita Ora, Paris Fashion Week’te şık ve iddialı kombinleriyle dikkat çekti. Rita Ora'nın belden aşağısına bir bakan bir daha baktı.

Rita Ora yemeğe deri külotla katıldı! Görenler şaştı kaldı
Kubra Akalın

Rita Ora, Paris’teki Fashion Week sırasında restorana geldiğinde giydiği kıyafetle ağızları açık bıratı.

34 yaşındaki şarkıcı, mini deri külodu andıran altını şık leopar desenli bir ceket ve puantiyeli çoraplarla kombinleyerek dikkat çekici bir görünüm sundu.

Rita Ora yemeğe deri külotla katıldı! Görenler şaştı kaldı 1

Rita siyah, açık burunlu platform topuklu ayakkabılarla boyunu uzattı.

Rita Ora yemeğe deri külotla katıldı! Görenler şaştı kaldı 2

Sert ve cesur tarzını tamamlamak için, ünlü şarkıcı büyük siyah güneş gözlükleri taktı ve kırmızı ruj sürdü.

Rita Ora yemeğe deri külotla katıldı! Görenler şaştı kaldı 3

Rita Ora'nın bu iddialı tarzı sosyal medyada da konuşuldu. Şarkıcının tarzını beğenenler kadar eleştirenler de vardı.

Rita Ora
