Romee Strijd, Victoria’s Secret 2026 defilesine seçilemedi!

Victoria’s Secret’ın meleklerinden Romee Strijd, 2026 Victoria’s Secret Defilesi’nde yer almayacağını ve seçilmediğini doğruladı. Aylarca antrenman yapan Romee Strijd, yaşadıklarını arka arkaya yayımladığı iki TikTok videosunda anlattı.

Seçmelere gitmesine rağmen günlerce yanıt alamayan model "Defilede yer alıp almayacağımı kısa süre sonra öğreneceğimi düşünüyordum ama haftalarca hiçbir haber alamadım. Seçmelerin üzerinden beş hafta geçti. Antrenman yapmaya devam etmem gerektiği ama defilede yer alıp almayacağımı bilmediğim için zihinsel açıdan biraz inişli çıkışlı bir süreç yaşadım. Çocuklarım ve şimdiki hayatım nedeniyle zaman bulmak biraz daha zor. Bu işe çok fazla zaman ve enerji harcadım" dedi.

BİR DAHA KATILMAYACAK

Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan model bir diğer videoda menajeriyle konuştuğunu söyleyerek “Olumsuz yanıt aldım. Bu sorun değil çünkü reddedilmek modelliğin bir parçası ve bunu tamamen anlayabiliyorum" dedi.

Romee Strijd ajansından destek görmediğini söyleyerek “Gelecekte yeniden seçmelere katılacağımı sanmıyorum çünkü sürecin nasıl ilerlediğini sevmedim. Bana davranılma biçimini sevmedim" ifadelerini kullandı.