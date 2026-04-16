MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

RTÜK'ten iki TV kanalına ceza! Ayrımcılık ve şiddet...

RTÜK, yayın ihlalleri nedeniyle TV8 ve TLC’ye idari para ve program durdurma cezası verdi.

Öznur Yaslı İkier

RTÜK, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Kurul tarafından alınan karara göre TV8’e; "Zuhal Topal’la Yemekteyiz" programında, bir kadın yarışmacının yaşı konu edilerek yapılan konuşmaların, "yaşlı ayrımcılığı" içerdiği, insan onuruna aykırı ve kişileri küçük düşürücü olduğu gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası; TLC’ye de "Geber" filminde yer alan şiddet dozu yüksek sahnelerin, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olduğu gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ile 1 kez program durdurma cezası verildi.

"Medya içeriklerinde, çocuğun ve gençlerin üstün yararının dikkate alınması zorunluluktur"

RTÜK'ün idari para ceza ve program durdurma kararlarını değerlendiren RTÜK üyesi Tuncay Keser şunları söyledi:

"Toplumda can yakıcı şekilde artan şiddet olaylarının pek çok nedeni olmakla birlikte, medyada yer alan şiddet içeriklerinin de toplumun büyük bir kısmını etkilediği, özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki davranışsal ve psikolojik etkilerinin daha fazla olduğu bilinmektedir.

Şiddet içerikli yapımlar konusunda; RTÜK ile birlikte medya alanındaki tüm paydaşların sorumlulukları olduğu açıktır. Medya içeriklerinde, çocuğun ve gençlerin üstün yararının dikkate alınması, yayın politikalarının yalnızca reyting odaklı bir yaklaşımla değil; toplumun ortak geleceği çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenliği öncelenerek oluşturulması zorunluluktur.

Üst Kurulun, şiddet içerikli yayınlarla etkin mücadelede ölçülü, istikrarlı ve tarafsız bir tutum içinde olması, şiddeti özendirici veya normalleştirici yayınlara karşı gerekli yaptırımları kararlılıkla uygulaması gerekmektedir."

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
Anahtar Kelimeler:
rtük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.