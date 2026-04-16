RTÜK'ten iki TV kanalına ceza! Ayrımcılık ve şiddet...

RTÜK, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Kurul tarafından alınan karara göre TV8’e; "Zuhal Topal’la Yemekteyiz" programında, bir kadın yarışmacının yaşı konu edilerek yapılan konuşmaların, "yaşlı ayrımcılığı" içerdiği, insan onuruna aykırı ve kişileri küçük düşürücü olduğu gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası; TLC’ye de "Geber" filminde yer alan şiddet dozu yüksek sahnelerin, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olduğu gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ile 1 kez program durdurma cezası verildi.

"Medya içeriklerinde, çocuğun ve gençlerin üstün yararının dikkate alınması zorunluluktur"

RTÜK'ün idari para ceza ve program durdurma kararlarını değerlendiren RTÜK üyesi Tuncay Keser şunları söyledi:

"Toplumda can yakıcı şekilde artan şiddet olaylarının pek çok nedeni olmakla birlikte, medyada yer alan şiddet içeriklerinin de toplumun büyük bir kısmını etkilediği, özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki davranışsal ve psikolojik etkilerinin daha fazla olduğu bilinmektedir.

Şiddet içerikli yapımlar konusunda; RTÜK ile birlikte medya alanındaki tüm paydaşların sorumlulukları olduğu açıktır. Medya içeriklerinde, çocuğun ve gençlerin üstün yararının dikkate alınması, yayın politikalarının yalnızca reyting odaklı bir yaklaşımla değil; toplumun ortak geleceği çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenliği öncelenerek oluşturulması zorunluluktur.

Üst Kurulun, şiddet içerikli yayınlarla etkin mücadelede ölçülü, istikrarlı ve tarafsız bir tutum içinde olması, şiddeti özendirici veya normalleştirici yayınlara karşı gerekli yaptırımları kararlılıkla uygulaması gerekmektedir."