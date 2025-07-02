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Rüşvet, fuhuş, kundaklama... Skandal P Diddy davasına yeni gelişme: Karar belli oldu

ABD'de "rüşvet, fuhuş, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarından yargılanan "Diddy" lakaplı ünlü rapçi Sean Combs, Manhattan federal mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, fuhuşla bağlantılı suçlardan hüküm giyerken, seks ticareti suçlamalarından beraat etti.

Begüm Özkaynak

ABD'de 16 Eylül'den bu yana "rüşvet, fuhuş, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarıyla New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulan "Diddy" lakaplı ünlü rapçi Sean Combs, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Manhattan Federal Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada, ünlü rapçi Diddy, eski sevgilileri şarkıcı Cassie Ventura ve Jane ile dosyadaki diğer kadınlara yönelik fuhuşa aracılık suçlamalarından hüküm giydi. Diddy, organize suç örgütü kurma ve Ventura ile Jane'e yönelik seks ticareti suçlamalarından ise beraat etti.

Rüşvet, fuhuş, kundaklama... Skandal P Diddy davasına yeni gelişme: Karar belli oldu 1

AVUKATLARI SAVCILARIN TANIMLADIĞI CİNSEL İLİŞKİLERİN RIZAYA DAYALI OLDUĞUNU SAVUNDU

Savcılar, Sean Combs’un 20 yıl boyunca sektördeki nüfuzunu kullanarak evinde ve otel odalarında düzenlediği ve kayıt altına aldığı "Freak Off" adlı ünlü partilerinde, iki sevgilisini de "cinsel ilişkiye zorladığını" ve "Combs’un izlediğini ve çekim yaptığını" belirtti. Ünlü rapçi Diddy’nin avukatları ise savcıların tanımladığı cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savundu.

Rüşvet, fuhuş, kundaklama... Skandal P Diddy davasına yeni gelişme: Karar belli oldu 2

Cassie Ventura ve Jane, kendilerine Diddy’nin isteklerine uymazlarsa, maddi desteğin kesileceği ve cinsel içerikli görüntülerinin sızdırılacağı tehdidinde bulunulduğunu ifade etti.

Rüşvet, fuhuş, kundaklama... Skandal P Diddy davasına yeni gelişme: Karar belli oldu 3

GEÇTİĞİMİZ YIL GÖZALTINA ALINMIŞTI, 30'DAN FAZLA DAVA AÇILMIŞTI

55 yaşındaki ünlü rapçi, "rüşvet, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'ten bu yana New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. Diddy, müzik sektöründeki nüfuzunu kullanarak genellikle evinde düzenlediği ve kayıt altına aldığı "Freak Off" adlı ünlü partilerinde aralarında, reşit olmayanların da bulunduğu erkek ve kadınları cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyordu. Ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve çok sayıda kayda ulaşılmıştı. Combs hakkında 30'dan fazla dava açılmıştı.

Ünlü rapçi hakkındaki davalar 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
abd rapçi
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