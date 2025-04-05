Rusya'nın en seksi kadını seçilmişti! Irina Shayk ilginç tarzıyla dile düştü

Tam adı İrina Şeyklislamova olan Tatar asıllı Rus model Irina Shayk, erkek dergisi Maxim tarafından 'Rusya'nın en seksi kadını' olarak seçilmişti.

Podyumların aranan isimlerinden biri olan ünlü model şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her adımı olay olan ünlü model bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Bir marka için peş peşe poz veren Irina Shayk kısa ceket ve başörtülü şapka tasarımlı aksesuarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

YORUM YAĞDI

Ünlü modelin ilginç tarzına sosyal medyada; 'Değişik olmuş', 'Rus kızları en güzeli', 'Çok güzel', 'Her haliyle olay', 'Favorim' gibi yorumlar yapıldı.

Irina Shayk, 6 Ocak 1986 tarihinde Rusya'nın Yemanjelinsk kentinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından mankenliğe ve modelliğe merak sardı ve bunun üzerine çalıştı.

2004'te Chelyabinks'ten Moskova'ya yaptığı bir yolculuk sırasında keşfedildi.