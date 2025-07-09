Rusya'nın en seksi kadını seçilmişti! Irina Shayk İstanbul'a geldi! Görüntü vermek istemedi...

Tam adı İrina Şeyklislamova olan Tatar asıllı Rus model Irina Shayk, erkek dergisi Maxim tarafından 'Rusya'nın en seksi kadını' olarak seçilmişti.

Podyumların aranan isimlerinden biri olan ünlü model Bradley Cooper ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızıyla Türkiye'ye geldi.

Kızıyla birlikte Kuruçeşme'deki bir restoranda akşam yemeği yiyen ünlü model çıkışta basın mensuplarını görünce görüntü vermemek için ceketiyle yüzünü gizledi.

Makyajsız olduğu gerekçesiyle fotoğraf isteklerini geri çeviren Irina Shayk'ın yüzünü kapatma çabası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü modele tepki yağarken Demet Akalın kendini tutamadı. Akalın; 'Paris'te Amerika'da böyle değil. Buraya gelince hayırdır ya!' diyerek tepkisini dile getirdi.