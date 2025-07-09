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Rusya'nın en seksi kadını seçilmişti! Irina Shayk İstanbul'a geldi! Görüntü vermek istemedi...

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Öznur Yaslı İkier

Hem Rusya'nın, hem de dünyanın en gözde mankenleri arasında yer alan Irina Shayk, Rusya’nın en seksi 50 kadını arasında birinci seçilmişti. Rus manken kızıyla birlikte Türkiye'ye geldi. Shayk, Kuruçeşme'de görüntülendi ancak fotoğraf vermemek için ceketiyle yüzünü kapattı.

Tam adı İrina Şeyklislamova olan Tatar asıllı Rus model Irina Shayk, erkek dergisi Maxim tarafından 'Rusya'nın en seksi kadını' olarak seçilmişti.

Podyumların aranan isimlerinden biri olan ünlü model Bradley Cooper ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızıyla Türkiye'ye geldi.

Rusya nın en seksi kadını seçilmişti! Irina Shayk İstanbul a geldi! Görüntü vermek istemedi... 1

Kızıyla birlikte Kuruçeşme'deki bir restoranda akşam yemeği yiyen ünlü model çıkışta basın mensuplarını görünce görüntü vermemek için ceketiyle yüzünü gizledi.

Rusya nın en seksi kadını seçilmişti! Irina Shayk İstanbul a geldi! Görüntü vermek istemedi... 2

Makyajsız olduğu gerekçesiyle fotoğraf isteklerini geri çeviren Irina Shayk'ın yüzünü kapatma çabası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü modele tepki yağarken Demet Akalın kendini tutamadı. Akalın; 'Paris'te Amerika'da böyle değil. Buraya gelince hayırdır ya!' diyerek tepkisini dile getirdi.

Rusya nın en seksi kadını seçilmişti! Irina Shayk İstanbul a geldi! Görüntü vermek istemedi... 3

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Anahtar Kelimeler:
Irina Shayk
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