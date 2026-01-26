MAGAZİN

Rüya Gibi dizisi bitiyor mu? 5 oyuncu diziye veda ediyor

Rüya Gibi dizisi 25 ocak akşamı yeni gününde ilk kez seyirciyle buluştu. Final iddiaları bulunan diziye dair yeni haber ise 5 oyuncunun ayrılığının yaşanacağı...

Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı dizisi “Rüya Gibi” için final çanları çalıyor. Dizinin reytinglerdeki durumu beğenilmeyince dizinin günü değişti.

“Rüya Gibi” dizisi dün akşam yeni gününde ilk kez seyirciyle buluştu. Erol Avcı’nın yapımcılığı üstlendiği Show TV’nin TMC Film imzalı dizisinde Seda Bakan’ın hayat verdiği Aydan’ın yeni evinde, yeni hayatı son bölümde öne çıktı.

BEŞ AYRILIK YAŞANACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güçlü oyuncuların başrolde olduğu Rüya Gibi dizisinin önümüzdeki iki bölümünde 5 flaş ayrılık birden yaşanacak. Senaryodaki hikâyeleri biten oyuncular diziye veda edecek.

Dizinin final yapacağına dair sosyal medyada yorumlar olsa da yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmiş değil.

