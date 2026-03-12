Tamer Karadağlı kızı Zeyno ile gündemde! 'Hem başarılı hem güzel'

Televizyon ve sinema projelerinde canlandırdığı karakterlerle geniş bir kitlenin hafızasında yer edinen Tamer Karadağlı, bugün kariyerini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak sürdürüyor.

Karadağlı, 19 yaşına giren kızı Zeyno Karadağlı ile gündem oldu. Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan'ın evliliğinden dünyaya gelen Zeyno Karadağlı, yıllar içinde büyüyerek zarafeti ve güzelliğiyle dikkat çeken genç bir isim haline geldi.

Zeyno Karadağlı, geçtiğimiz aylarda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olmanın gururunu yaşamıştı.

Başarılarıyla ailesinin gururu olan Zeyno Karadağlı, yetenekli bir piyano sanatçısı olarak dikkat çekiyor.

Zeyno Karadağlı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı kareler kısa sürede beğeni topluyor.

Ünlü isme; 'hem güzel hem yetenekli', 'tebrikler zeyno', 'annesinin kızı' gibi yorumlar yapıldı.