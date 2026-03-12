MAGAZİN

Tamer Karadağlı kızı Zeyno ile gündemde! 'Hem başarılı hem güzel'

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve deneyimli oyuncu Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan'ın kızı Zeyno hem güzelliği hem de yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olan Zeyno'nun sosyal medyadaki pozları beğeni topluyor.

Öznur Yaslı İkier

Televizyon ve sinema projelerinde canlandırdığı karakterlerle geniş bir kitlenin hafızasında yer edinen Tamer Karadağlı, bugün kariyerini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak sürdürüyor.

Karadağlı, 19 yaşına giren kızı Zeyno Karadağlı ile gündem oldu. Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan'ın evliliğinden dünyaya gelen Zeyno Karadağlı, yıllar içinde büyüyerek zarafeti ve güzelliğiyle dikkat çeken genç bir isim haline geldi.

Tamer Karadağlı kızı Zeyno ile gündemde! Hem başarılı hem güzel 1

Zeyno Karadağlı, geçtiğimiz aylarda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olmanın gururunu yaşamıştı.

Tamer Karadağlı kızı Zeyno ile gündemde! Hem başarılı hem güzel 2

Başarılarıyla ailesinin gururu olan Zeyno Karadağlı, yetenekli bir piyano sanatçısı olarak dikkat çekiyor.

Tamer Karadağlı kızı Zeyno ile gündemde! Hem başarılı hem güzel 3

Zeyno Karadağlı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı kareler kısa sürede beğeni topluyor.

Tamer Karadağlı kızı Zeyno ile gündemde! Hem başarılı hem güzel 4

Ünlü isme; 'hem güzel hem yetenekli', 'tebrikler zeyno', 'annesinin kızı' gibi yorumlar yapıldı.

Tamer Karadağlı kızı Zeyno ile gündemde! Hem başarılı hem güzel 5

