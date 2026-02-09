Rüya Gibi final mi yapıyor? Başrol oyuncusu bir anda ayrıldı

Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ı buluşturan “Rüya Gibi” dizisinin reytingleri merak ediliyor. Son dönemde final iddiaları sonrası izleyici "Rüya Gibi final mi yapıyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

RÜYA GİBİ'NİN KADERİNİ REYTİNGLER BELİRLEYECEK

13 bölüm yayın garantisi olan "Rüya Gibi" dizisinin dün akşamki reytingleri dizinin kaderini belirleyecek. 10. bölümüyle ekrana gelen Rüya dizisinden bomba bir ayrılık haberi geldi.

Erol Avcı'nın imza attığı, Show TV'nin öne çıkan dizisinde başrol oyuncularından Celil Nalçakan ekibe veda ediyor.

Dizinin kuaför Tarık'ı 10. bölüm ön izlemesinde kızı Çiğdem'le (Ahsen Eroğlu) yaptığı duygusal konuşmayla da dikkat çekmişti. Tarık kızına hastane odasında "Beni affet ama benim için değil, kendin için... İçindeki bu öfke ile yaşamaman için..." demişti.

