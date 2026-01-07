MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Rüya Gibi için şaşırtan karar! Final iddiaları vardı

Show TV’de salı akşamları ekrana gelen Rüya Gibi dizisiyle ilgili ortaya atılan final iddiaları gündeme gelmişti. Reytingleri istikrarlı şekilde devam eden dizi, kadrosunu iki yeni oyuncuyla daha güçlendiriyor. İşte detaylar…

Rüya Gibi için şaşırtan karar! Final iddiaları vardı

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu ve Celil Nalçakan’ın yer aldığı Rüya Gibi final mi yapyıor? Show TV’nin salı akşamları yayınlanan yeni dizisi Rüya Gibi, son haftalarda gündeme gelen final iddialarıyla konuşulmuştu.

Ortalama seviyede ilerleyen reytinglerin ardından final iddiaları yalanlanmıştı.

Final iddialarının ardından diziyi ve hikâyesini daha da güçlendirmek için çalışmalar hız kazanırken, Birsen Altuntaş’ın haberine göre Rüya Gibi’nin kadrosuna iki yeni oyuncu daha dahil oldu.

Rüya Gibi için şaşırtan karar! Final iddiaları vardı 1

Rüya Gibi kadrosuna Gökberk Demirci, Suat Sungur ve Aslı Melisa Uzun'dan sonra iki bomba isim geliyor.

Usta oyuncu Birsen Dürülü, dizide Mukaddes karakterine hayat verecek. Mukaddes, Efe’nin (Emre Bey) annesi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Rüya Gibi için şaşırtan karar! Final iddiaları vardı 2

Beyti Engin ise dizide “Fikri Takip” karakterini canlandıracak ve Tarık’ın (Celil Nalçakan) akıl hocası olarak hikâyeye dahil olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu gözaltındaydı! Karar verildiÜnlü oyuncu gözaltındaydı! Karar verildi
Bahçede keyif yaparken fena düştüBahçede keyif yaparken fena düştü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rüya Gibi dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.