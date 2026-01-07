Rüya Gibi için şaşırtan karar! Final iddiaları vardı

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu ve Celil Nalçakan’ın yer aldığı Rüya Gibi final mi yapyıor? Show TV’nin salı akşamları yayınlanan yeni dizisi Rüya Gibi, son haftalarda gündeme gelen final iddialarıyla konuşulmuştu.

Ortalama seviyede ilerleyen reytinglerin ardından final iddiaları yalanlanmıştı.

Final iddialarının ardından diziyi ve hikâyesini daha da güçlendirmek için çalışmalar hız kazanırken, Birsen Altuntaş’ın haberine göre Rüya Gibi’nin kadrosuna iki yeni oyuncu daha dahil oldu.

Rüya Gibi kadrosuna Gökberk Demirci, Suat Sungur ve Aslı Melisa Uzun'dan sonra iki bomba isim geliyor.

Usta oyuncu Birsen Dürülü, dizide Mukaddes karakterine hayat verecek. Mukaddes, Efe’nin (Emre Bey) annesi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Beyti Engin ise dizide “Fikri Takip” karakterini canlandıracak ve Tarık’ın (Celil Nalçakan) akıl hocası olarak hikâyeye dahil olacak.