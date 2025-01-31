Rüzgara Bırak filminin Moskova galası sosyal medyayı salladı! Barış Arduç ve Hande Erçel'in uyumuna yorum yağdı

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünü paylaştığı ve heyecanla beklenen Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak. Film yayınlanmadan önce Moskova'da gala yapıldı.

Rusya’nın Moskova ilçesinde düzenlenen galaya Barış Ardunç’un ve Hande Erçel’in hayranları yoğun bir ilgi gösterdi. Hayranlarının sevgi seliyle karşılaşan ikilinin galadaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYA ONLARI KONUŞTU

Barış Arduç ve Hande Erçel'in mükemmel uyumuna sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü çifte; 'harika görünüyorlar', 'bu ikili çok iyi', 'Hande'nin güzelliği', 'Barış yıllardır aynı', 'yılın en iyi çifti' gibi yorumlar yapıldı.

İkili daha önce Rüzgara Bırak filminin galası için Berlin’e gitmiş ve orada da büyük ilgi görmüşlerdi.

Berlin’in ardından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta düzenlenen Joy Awards ödül törenine de katılan ikili hem yapımcıların hem konukların ilgisini çekmişti.