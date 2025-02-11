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  4. Saba Tümer açık açık sordu! Alper Kul, Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldı? "Sıkıldım" deyip...

Saba Tümer açık açık sordu! Alper Kul, Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldı? "Sıkıldım" deyip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2025 07:39
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Onur Buldu ve Ecem Erkek'in döndüğü Güldür Güldür'de Alper Kul programdan ayrılmıştı. Güldür Güldür Show'dan ayrılan Alper Kul'a Saba Tümer ayrılık nedenini sordu. Alper Kul ise yanıtıyla dikkat çekti.

Saba Tümer açık açık sordu! Alper Kul, Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldı? "Sıkıldım" deyip...

Güldür Güldür Show yeni sezonuyla sezon başında gündeme gelmişti. Programa Onur Buldu ve Ecem Erkek'in dönmesi ise büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Ancak programda bir de ayrılık dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu Alper Kul, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla programa veda ettiğini açıklamıştı. Programın en sevilen karakterlerinden biri olan Alper Kul'un neden bu kararı aldığı da merak konusu olmuştu.

Güldür Güldür'den neden ayrıldı? "Biraz da bu yüzden gitmek istedim" diyerek açıkladı Güldür Güldür'den neden ayrıldı? "Biraz da bu yüzden gitmek istedim" diyerek açıkladı

Alper Kul, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Alper Kul "Ben güvenli alanımda kalmak istiyorum risk sevmiyorum" dedi.

Saba Tümer Alper Kul'a bu sözü duyunca açık açık ayrılık sebebini sordu. Tümer "Güldür Güldür'den ayrılmak bir risk değil miydi?" deyince Kul "Evet ama 14 yıldır alışkanlığım bu aynı insanlar aynı firma herkesi çok seviyorum niye ayrılayım ki di mi" dedi.

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SABA TÜMER ŞAŞIRDI! "NİYE" DİYE SORDU

Sunucu Saba Tümer ise dayanamayarak "Evet niye?" dedi.

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Alper Kul soru karşısında bir anlık şaşkınlık yaşadıktan sonra "He bu sene mi; sıkıldım dermişim risk almayı seviyorum dermişim. Filmler var, 2 tane film var. Bir tanesi çok sıkıntılı onu izleyebileceğimi de zannetmiyorum" yanıtını verdi.

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Alper Kul güldür güldür show
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