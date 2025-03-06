MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Saba Tümer Nihat Hatipoğlu'na hurileri sordu! "Yok efendim, cariyelerle düşüp kalkılacak..."

Saba Tümer Nihat Hatipoğlu'na hurileri sordu! "Yok efendim, cariyelerle düşüp kalkılacak..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.03.2025 08:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında yaptığı yayınlarla adından sık sık söz ettiren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Saba Tümer'in konuğu oldu. Sunucu Tümer Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na hurileri sordu. İlahiyatçı ise bu konuyu tane tane anlattı.

Saba Tümer Nihat Hatipoğlu'na hurileri sordu! "Yok efendim, cariyelerle düşüp kalkılacak..."

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Razaman ayı ile beraber kendisine gelen soruları yanıtlamasıyla sık sık gündeme geliyor. ATV'de Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı ile dikkat şeken ilahiyatçı Saba Tümer'e konuk oldu.

Saba Tümer Nihat Hatipoğlu'na merak ettiği soruları yöneltirken hurileri de sordu.

Sunucu "Mesela bu hep böyle hocalarda duyduğumuz bu huriler konusu kitabımızda var mı hocam?" diye sorunca ilahiyatçı "Hepsi var bu konuların" dedi. Saba Tümer "Nasıl söyleniyor? Olayın doğrusunu sizden öğrenelim" deyince Hatipoğlu şu yanıtı verdi:

22

"Mesela cennette diyor bahçeler vardır önce niçin kondu bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'e, Allah niçin bunu ifade etti? Sarhoş etmeyen şarap, içecekler var diyor efendim göz aydınlığı olan zevceler vardır yani eşler vardır bu eşlerden kişinin kendi eşi diye ifade ediliyor bazı yorumlarda. Hiç tadını almadığınızı cennet meyvelerinden tattığınızda her yediğinizde farklı tat gelecek. Burada dünya hayatında zafiyeti olana bir sesleniştir bu; senin derdin içecek ise sen o alemde bunları bulacaksın. Tüm buradaki hikaye bu."

11

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip... Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

"O ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL"

Saba Tümer bunun üzerine "O anlatıldığı gibi değil yani" deyince Hatipoğlu "Değil, farklı bir şey yok efendim cariyelerle düşüp kalkılacak dünya hayatında yok öyle bir şey nikah şartı konmuştur, nikah şartına göre hareket edersiniz evlenirsiniz boşanırsın yani bazı şeyler çok klasik manada alınmış bazı şeyler dikkat çeksin diye..."

Mynet'in Sesi
Paris Moda Haftası'nı salladı! "Türk kadınının güzelliğini sergiliyor"Paris Moda Haftası'nı salladı! "Türk kadınının güzelliğini sergiliyor"
Çağatay Ulusoy'un bölüm başı ücret gündemde! Diğer başrolün 2 katıÇağatay Ulusoy'un bölüm başı ücret gündemde! Diğer başrolün 2 katı
Anahtar Kelimeler:
Saba Tümer Nihat Hatipoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bulunduğunda dudakları titriyormuş

Bulunduğunda dudakları titriyormuş

Korkunç görüntü! Evler yıkıldı, enkaz altında kalanlar var... Çok sayıda ekip yönlendirildi

Korkunç görüntü! Evler yıkıldı, enkaz altında kalanlar var... Çok sayıda ekip yönlendirildi

Fatih Terim'e hayatında yaşamadığı şoku yaşattılar! Oyuncular antrenmana çıkmadı...

Fatih Terim'e hayatında yaşamadığı şoku yaşattılar! Oyuncular antrenmana çıkmadı...

Günlerdir aranıyordu! Peyzaj mimarı Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu

Günlerdir aranıyordu! Peyzaj mimarı Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu

Mehmet Demirkol'dan çok konuşulacak şampiyonluk tahmini! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Mehmet Demirkol'dan çok konuşulacak şampiyonluk tahmini! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Çağatay Ulusoy'un bölüm başı ücret gündemde! Diğer başrolün 2 katı

Çağatay Ulusoy'un bölüm başı ücret gündemde! Diğer başrolün 2 katı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.