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Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan'la aşk yaşıyor! Kerem Bursin ayrılık iddialarına nokta koydu

Bir dönem Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel ile aşk yaşayan yakışıklı oyuncu Kerem Bursin şimdilerde yine özel hayatıyla gündemde. Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Bursin ayrılık iddialarına karşı sessizliğini bozdu.

Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan'la aşk yaşıyor! Kerem Bursin ayrılık iddialarına nokta koydu
Öznur Yaslı İkier

Yaşadığı aşklar ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile adından sıkça söz ettiğimiz Kerem Bursin son olarak Devrim Özkan ile rol aldığı Mavi Mağara filmindeki cesur sahneleriyle gündemdeydi.

Bir süredir Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan'la aşk yaşayan ünlü isim ayrılık iddialarına nokta koydu. Bursin, katıldığı bir davette sorulara kısa cevaplar vermeyi tercih ederken ilişkisinin devam ettiğini dile getirdi.

Sabancılar ın torunu Melisa Tapan la aşk yaşıyor! Kerem Bursin ayrılık iddialarına nokta koydu 1

Kendisinin de sevgilisi Melisa Sabancı Tapan'ın da özel hayatları konusunda bir hayli hassas olduklarını belirten Kerem Bursin, daha fazla açıklama yapmak istemediğinin altını çizdi.

Sabancılar ın torunu Melisa Tapan la aşk yaşıyor! Kerem Bursin ayrılık iddialarına nokta koydu 2

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Türkan Sabancı ile merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı.

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Kerem Bürsin
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