Sabrina Carpenter Grammy performansıyla gündemde! Şarkı sözleri sansürlendi

Sabrina Carpenter, pazar gecesi düzenlenen Grammy Ödülleri 2026’da sergilediği cesur performansla adeta şok etkisi yarattı.

Gecede “seksi pilot” temasıyla sahneye çıkan Sabrina Carpenter, derin dekolteli beyaz korse bodysuit’i, diz boyu bağcıklı çizmeleri ve pilot şapkasıyla adeta stil şov yaptı.

Sahneye çıktığı anda enerjisiyle tüm salonu ayağa kaldıran Sabrina Carpenter, “Manchild” performansı sırasında yapım ekibine zor anlar yaşattı. Şarkının nakaratında geçen açık ifadeler nedeniyle Grammy yayını sırasında sözlerin sansürlendiği anlar ekran başındakilerin gözünden kaçmadı.

Sansür tartışmalarına rağmen performans, sosyal medyada dakikalar içinde gündem oldu. X’te birçok kullanıcı Carpenter’ı gecenin en cesur isimlerinden biri ilan ederken, “Baştan sona gözümü alamadım” ve “Sahneye çıktığında gerçekten eğlendiğini hissediyorsunuz” yorumları öne çıktı.