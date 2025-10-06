MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sabriye Şengül antreman videosuna gelen çirkin mesajı ifşa etti: "Karı koca güreşiyor sanki"

Survivor yarışmacılarından kick boksçu ve karma dövüşçü Sabriye Şengül sosyal medyada zaman zaman antreman anlarını paylaşıyor. Son olarak kendisine gelen çirkin mesajı ifşa eden Sabriye yanıtıyla dikkat çekti.

Sabriye Şengül antreman videosuna gelen çirkin mesajı ifşa etti: "Karı koca güreşiyor sanki"
Kubra Akalın

2017 ve 2019 yılında Survivor'da yarışan Sabriye Şengül, yarışmadan sonra sık sık değişimiyle gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Sabriye paylaşımlarından antremanlarını da gösteriyor.

Karma dövüş sporcusu Sabriye Şengül son olarak bir paylaşımına gelen çirkin mesajı atlamadı.

Sabriye Şengül antreman videosuna gelen çirkin mesajı ifşa etti: "Karı koca güreşiyor sanki" 1

''GEREKENİ YAPARIM''

Sabriye Şengül takipçisinden gelen ''Yuh be böyle spor, meslek olmaz olsun. Kadın erkek böyle mi olur? Karı koca güreşiyor sanki. Bir kadın için ne üzücü. Dokunulmadık, tutulmadık yeri kalmıyor kadının'' sözlerine şu yanıtı verdi:

Sabriye Şengül antreman videosuna gelen çirkin mesajı ifşa etti: "Karı koca güreşiyor sanki" 2

"Ben profesyonel bir sporcuyum. Yaptığım antrenmanlar ağır olduğu için erkekle çalışıyorum. Çalıştığım herkes benim için kardeşim gibi. Bu spor dalında kimse farklı gözle bakmaz, yanaşmaz. Öyle bir durum olursa gerekeni yaparım. Beni bilen bilir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yemeğe deri iç çamaşırıyla geldi! Belden aşağısı şaşırttıYemeğe deri iç çamaşırıyla geldi! Belden aşağısı şaşırttı
"Göğüs uçlarımı göremiyorsunuz" deyince yanıt çok ağır oldu"Göğüs uçlarımı göremiyorsunuz" deyince yanıt çok ağır oldu

Anahtar Kelimeler:
Sabriye Şengül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.