Sabriye Şengül antreman videosuna gelen çirkin mesajı ifşa etti: "Karı koca güreşiyor sanki"

2017 ve 2019 yılında Survivor'da yarışan Sabriye Şengül, yarışmadan sonra sık sık değişimiyle gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Sabriye paylaşımlarından antremanlarını da gösteriyor.

Karma dövüş sporcusu Sabriye Şengül son olarak bir paylaşımına gelen çirkin mesajı atlamadı.

''GEREKENİ YAPARIM''

Sabriye Şengül takipçisinden gelen ''Yuh be böyle spor, meslek olmaz olsun. Kadın erkek böyle mi olur? Karı koca güreşiyor sanki. Bir kadın için ne üzücü. Dokunulmadık, tutulmadık yeri kalmıyor kadının'' sözlerine şu yanıtı verdi:

"Ben profesyonel bir sporcuyum. Yaptığım antrenmanlar ağır olduğu için erkekle çalışıyorum. Çalıştığım herkes benim için kardeşim gibi. Bu spor dalında kimse farklı gözle bakmaz, yanaşmaz. Öyle bir durum olursa gerekeni yaparım. Beni bilen bilir."