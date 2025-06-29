MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor Sabriye Şengül, Acun Ilıcalı'ya sitem edip içini döktü! "Reytingi kötüydü, kazancı azdı" deyip...

2017 ve 2019 yılında Survivor'a katılan kick boksçu ve karma dövüşçü Sabriye Şengül hem son hali hem de açıklamalarıyla dikkat çekti. Survivor'ı izlemediğini belirten Sabriye Şengül Acun Ilıcalı'ya sitem ederek Survivor'a gittiği dönem kazancının da az olduğunu söyledi.

Survivor Sabriye Şengül, Acun Ilıcalı'ya sitem edip içini döktü! "Reytingi kötüydü, kazancı azdı" deyip...
Kubra Akalın

Survivor 2017 ve 2019'a katılarak büyük bir üne kavuşan kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül sık sık değişimiyle gündeme geliyordu. Yarışma bittikten sonra gözlerden uzak bir hayat süren Sabriye Şengül katıldığı programda söylediği sözlerle gündeme geldi.

"Survivor 2025'i nasıl buluyorsun sorusuna gülerek yanıt veren Sabriye "Yani reytinge bakılırsa bayağı iyi... Bilemiyorum Survivor'ı izlemiyorum takip etmiyorum kırgınlığım var ondan dolayı" dedi.

Pınar Kerimoğlu ise "Davet edilmedin mi bu sene?" diye sorunca Survivor Sabriye "Yok ondan değil yani davet edilmedim yani o değil konu zaten ben aktif bir sporcuyum" diyerek içini döktü.

Ekran görüntüsü 2025-06-29 094100

"REYTİNG KÖTÜDÜ, KAZANCI AZDI"

Sabriye konuşmasında şunları söyledi:

Ekran görüntüsü 2025-06-29 095315

"Acun ağabeye şundan dolayı kırıldım: Hiçbir zaman beni desteklemediler. 2019’da Acun ağabeyin isteği üzerine yarışmaya katıldım, maçı bıraktım, bir milyon doları bırakıp oraya gittim ki Survivor'da da çok iyi kazanmıyorsun yani benim yaptığım işte daha fazla kazanıyorsun. Onu çok sevdiğim için gittim. Reyting kötüydü o zaman da gittim. Döndüm ama hiç maçımda destek görmedim. Ülkemi temsil ediyorum arenada, manevi anlamda destek beklerdim. Beni de paylaşıp destekleyebilirlerdi.”

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 kilo verdiren diyet! Tarzı gündemdeydi12 kilo verdiren diyet! Tarzı gündemdeydi
Cesur pozlarını paylaştı! Bir erkek takipçisi dayanamadıCesur pozlarını paylaştı! Bir erkek takipçisi dayanamadı

Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Sabriye Şengül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
hikayeden sporcu. yok birde bir milyon doları bırakıp gitmiş miş miş.
şimdimi aklın başına geldi
En Çok Okunan Haberler
Adana'da dehşet! 21 gün önce evlendiği eşini balkondan attı

Adana'da dehşet! 21 gün önce evlendiği eşini balkondan attı

Susurluk'ta katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti: Cansız bedenler etrafa savruldu

Susurluk'ta katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti: Cansız bedenler etrafa savruldu

Bakan Tunç duyurdu! Orman yangınlarına 17 gözaltı

Bakan Tunç duyurdu! Orman yangınlarına 17 gözaltı

Cesur pozlarını paylaştı! Bir erkek takipçisi dayanamadı

Cesur pozlarını paylaştı! Bir erkek takipçisi dayanamadı

'İkisini ayırma zamanı geldi' Altın için kritik tahmin!

'İkisini ayırma zamanı geldi' Altın için kritik tahmin!

Hakeme haber geldi, maç tatil edildi! Apar topar sahadan kaçtılar

Hakeme haber geldi, maç tatil edildi! Apar topar sahadan kaçtılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.