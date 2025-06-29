Survivor Sabriye Şengül, Acun Ilıcalı'ya sitem edip içini döktü! "Reytingi kötüydü, kazancı azdı" deyip...

Survivor 2017 ve 2019'a katılarak büyük bir üne kavuşan kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül sık sık değişimiyle gündeme geliyordu. Yarışma bittikten sonra gözlerden uzak bir hayat süren Sabriye Şengül katıldığı programda söylediği sözlerle gündeme geldi.

"Survivor 2025'i nasıl buluyorsun sorusuna gülerek yanıt veren Sabriye "Yani reytinge bakılırsa bayağı iyi... Bilemiyorum Survivor'ı izlemiyorum takip etmiyorum kırgınlığım var ondan dolayı" dedi.

Pınar Kerimoğlu ise "Davet edilmedin mi bu sene?" diye sorunca Survivor Sabriye "Yok ondan değil yani davet edilmedim yani o değil konu zaten ben aktif bir sporcuyum" diyerek içini döktü.

"REYTİNG KÖTÜDÜ, KAZANCI AZDI"

Sabriye konuşmasında şunları söyledi:

"Acun ağabeye şundan dolayı kırıldım: Hiçbir zaman beni desteklemediler. 2019’da Acun ağabeyin isteği üzerine yarışmaya katıldım, maçı bıraktım, bir milyon doları bırakıp oraya gittim ki Survivor'da da çok iyi kazanmıyorsun yani benim yaptığım işte daha fazla kazanıyorsun. Onu çok sevdiğim için gittim. Reyting kötüydü o zaman da gittim. Döndüm ama hiç maçımda destek görmedim. Ülkemi temsil ediyorum arenada, manevi anlamda destek beklerdim. Beni de paylaşıp destekleyebilirlerdi.”