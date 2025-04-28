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Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Peker Açıkalın'ın son görüntüsü korkuttu: Elinde kanlı mendille...

Avrupa Yakası’ndaki ‘Gaffur’ rolüyle hafızalarda yer eden Peker Açıkalın saçlarını sıfıra vurdurup bıyık bırakmıştı. Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Açıkalın hastanelik oldu. Oyuncunun elindeki kanlı mendil dikkat çekti.

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Peker Açıkalın'ın son görüntüsü korkuttu: Elinde kanlı mendille...
Kubra Akalın

Avrupa Yakası dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve pek çok yapımda yer alan, Peker Açıkalın, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor.Geçtiğimiz yıl beyin kaması geçiren Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti.

Kameralar karşısına geçen Açıkalın, "Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" demişti.

Son olarak saçlarını sıfıra vurduran ve bıyık bırakan Peker Açıkalın paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

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Hastane odasından video paylaşan Peker Açıkalın; "Dün akşam damarlarımı bulamadılar. Nasıl bulamadılar, onu da bilmiyorum. İçine girip sondaj yaptılar" diyerek bir açıklama yaptı.

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Açıkalın, paylaşımına da; "Hayatı ciddiye almak lazım" notunu düştü.

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Sosyal medyada oyuncuya "Sağlığınıza dikkat edin", "Adam ne hale gelmiş", "Yazık geçmiş olsun" yorumları geldi.

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"BEYİN KANAMASI DA GEÇİRMİŞ..."

Peker Açıkalın geçtiğimiz gün de Atatürk'ün portresiyle poz vererek bir paylaşım yaptı ve "Beyin kanaması da geçirsem, kalp krizi de geçirsem, hastahanede de yaşasam, yanında milyonlarca kalp var atan, onun için demiş, sana dua etmiş analarımız, dedelerimiz ”ATAM sen kalk da ben yatam. Kurban olsun sana bu vatan" dedi.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Peker Açıkalın
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