Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Sırrı Süreyya'nın ölümü sonrası zor günler geçiren ve saçlarını sıfıra vurduran Sezen Aksu'nun son halini yakın dostu Emel Müftüoğlu paylaştı.

Kubra Akalın

Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberiyle yıkılan yakın dostu Sezen Aksu'nun saçlarını kazıttığı söyleniyordu. Sezen Aksu'nun saçlarının rengi de gündeme gelmişti. Uzun süredir gözlerden uzak olan ve sahnede de yer almayan Sezen Aksu'nun son hali merak ediliyordu.

Emel Müftüoğlu, yakın dostu Sezen Aksu'nun son halini paylaştı.

Sezen Aksu'nun saçlarının yavaş yavaş uzamaya başladığı görüldü.

Emel Müftüoğlu bu dost pozuna ise 'Dinlenme molasi verdik 8565327 adım yürüdükten sonra' notunu düştü.

Öte yandan Sezen Aksu seyircisi olduğu ‘Uzak Şehir’ dizisine bir şarkısını hediye etti. Ozan Akbaba’nın seslendirdiği şarkıya bölümden görüntülerle özel tanıtım yapıldı.

30 Ekim 2025
30 Ekim 2025

Sezen Aksu
