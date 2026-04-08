Şafak operasyonuyla evinden alınmıştı! Mustafa Ceceli serbest kalır kalmaz paylaştı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, dün sabah İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen yeni dalga operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli serbest kalır kalmaz video çekip açıklama yaptı.

Ceceli, hakkındaki iddiaların algı operasyonu olduğunu belirterek, "Bu algı operasyonunu yürüten, karalama kampanyasını, itibar suikastını yapanların kimler olduğunun farkındayım ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

'YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM'

Mustafa Ceceli, çektiği videolu açıklamada şunları söyledi: "Herkese iyi akşamlar. Gerçekten böyle bir video çekmek zorunda kaldığım için inanamıyorum. Bugün hepinizin malumu kamuoyuna yansıyan konuyla alakalı gerekli prosedürler tamamlandı ve akla, mantığa, hayale hiçbir şekilde sığmayan bu iftiralarla bir alakam olmaması sebebiyle serbestlik kararı verildi.

Bu algı operasyonunu yürüten, karalama kampanyasını, itibar suikastını yapanların kimler olduğunun farkındayım ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim. Teşekkürler."