Safiye Soyman metroya bindi! Görenler çok şaşırdı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan şarkıcı Safiye Soyman, bu kez metroya bindiği anları takipçileriyle paylaştı.

Metrodan bir video paylaşan Safiye Soyman ilk kez toplu taşıma kullanmadığını, daha önce de metroya beş kez bindiğini dile getirdi.

Navigasyonda 1 buçuk saat gösteren yolu metroyla 15 dakikada gittiğini dile getiren Soyman'ı metroda görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Soyman metroda çektiği videoyu paylaşarak; "Birkaç kere bindim de bu benim beşinci binişim. Ben de bineceğim tabii ki. Ben insan değil miyim, ben de sizden biriyim dedim. Yurt dışında biniyorum, her yerde biniyorum. Önemli olan rahatlık, çabuk gidelim trafikten fenalık geliyor içime. Sahneye çıktığımda Safiye Soyman'ım normalde ben Safiye'yim...." ifadelerini kullandı.