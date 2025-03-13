Sağlık durumu merak edilen Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, mart ayında beynine pıhtı atması sonucu operasyon geçirdi ve fizik tedavi süreci devam ediyor. SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Alper Taş, usta oyuncu Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

"HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

X hesabından İnanır’la fotoğrafını paylaşan Taş, kareye şu notu düştü:

"Sevgili Kadir İnanır abimizi tedavi gördüğü hastahanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor."

NE OLMUŞTU?

Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te Beykoz'daki evinde rahatsızlandı ve bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda İnanır'ın beyin damarına pıhtı attığı tespit edildi ve acil bir operasyona alındı. Yoğun bakımda bir süre tedavi gören İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle 4 Nisan'da hastaneden taburcu edilen İnanır, taburcu olduktan sonra fizik tedavi sürecine başladı.