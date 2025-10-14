Sağlık sorunları yaşıyordu! Vasiyetini açıklayan Zerrin Özer "Hastaneye geldim" diyerek son halini paylaştı

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Zerrin Özer, 2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.

Bu süreçte vasiyetini de açıklayan Özer, "Hayatımda yaşadıklarıma sadık kalınarak senaryonun yazılmasını isterdim" demişti. Zerrin Özer, vasiyetini de şu sözlerle açıklamıştı:

"Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor. Cenazemde Janis Joplin, 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını isterim. O çalsın cenazemde."

Zerrin Özer gözlerden uzak olsa da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Paylaşımına, "Zaten fırıl fırıldımmm...Bir de üstüne kristallerim oynamış. Hastaneye geldim, onları hizaya sokmaya...Hayaaat, hayaat" notunu düşerek sevenlerini üzdü.