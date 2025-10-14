MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sağlık sorunları yaşıyordu! Vasiyetini açıklayan Zerrin Özer "Hastaneye geldim" diyerek son halini paylaştı

Son şarkısı "Basit Numaralar" ile adından söz ettiren ve bir süredir gözlerden uzak yaşayan şarkıcı Zerrin Özer ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. Zerrin Özer son halini paylaşarak gündeme geldi.

Sağlık sorunları yaşıyordu! Vasiyetini açıklayan Zerrin Özer "Hastaneye geldim" diyerek son halini paylaştı
Kubra Akalın

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Zerrin Özer, 2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.

Sağlık sorunları yaşıyordu! Vasiyetini açıklayan Zerrin Özer "Hastaneye geldim" diyerek son halini paylaştı 1

Bu süreçte vasiyetini de açıklayan Özer, "Hayatımda yaşadıklarıma sadık kalınarak senaryonun yazılmasını isterdim" demişti. Zerrin Özer, vasiyetini de şu sözlerle açıklamıştı:

Sağlık sorunları yaşıyordu! Vasiyetini açıklayan Zerrin Özer "Hastaneye geldim" diyerek son halini paylaştı 2

"Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor. Cenazemde Janis Joplin, 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını isterim. O çalsın cenazemde."

Sağlık sorunları yaşıyordu! Vasiyetini açıklayan Zerrin Özer "Hastaneye geldim" diyerek son halini paylaştı 3

Zerrin Özer gözlerden uzak olsa da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Sağlık sorunları yaşıyordu! Vasiyetini açıklayan Zerrin Özer "Hastaneye geldim" diyerek son halini paylaştı 4

Paylaşımına, "Zaten fırıl fırıldımmm...Bir de üstüne kristallerim oynamış. Hastaneye geldim, onları hizaya sokmaya...Hayaaat, hayaat" notunu düşerek sevenlerini üzdü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reytingler sızdı, kanallarda kriz çıktı! TİAK açıklama yaptıReytingler sızdı, kanallarda kriz çıktı! TİAK açıklama yaptı
Transparan detaylı Cannes tarzı! Bir bakan bir daha baktıTransparan detaylı Cannes tarzı! Bir bakan bir daha baktı

Anahtar Kelimeler:
Zerrin Özer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.