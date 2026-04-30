Sağlık sorunları yaşıyordu! Zerrin Özer'in son hali ortaya çıktı

Haziran 2022'de "Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" diyerek açıklama yapan Zerrin Özer, üç ay sonra "Dayanamıyorum, dayanılmıyor" diyerek bu kararından vazgeçtiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz nisan ayında ise kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini dile getiren ünlü isim geçirdiği omurilik ameliyatından sonra da Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görmüştü.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Özer; 'Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum' demişti.

Zerrin Özer'in son hali ortaya çıktı. Destek alarak yürüyen Özer için sosyal medyada; 'iyi görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.