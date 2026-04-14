Sağlık sorunları yaşıyordu! Zerrin Özer uzun süre sonra görüntülendi

MYNET DETAY- Zerrin Özer, uzun yıllardır gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamıyla yeniden gündeme geldi. Zerrin Özer, 2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.

O dönem vasiyetini de açıklayan Zerrin Özer, "Hayatımda yaşadıklarıma sadık kalınarak senaryonun yazılmasını isterdim. Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor. Cenazemde Janis Joplin, 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını isterim. O çalsın cenazemde" demişti.

"TEK BAŞIMA YÜRÜYEMİYORUM"

Uzun süredir gözlerden uzak olan şarkıcı Cansever'e moral gecesinde görüntülendi. Yardım olarak yürüdüğü dikkat çeken Zerrin Özer sahnede de oturarak şarkı söyledi.

Sahnede sağlık sorunlarından bahseden Özer "Beyincikte iki tane damar var biri yüzde 70 biri yüzde 30 tıkalı. Dengemi ele almış durumda tek başıma yürüyemiyorum" dedi.