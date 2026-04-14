MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sağlık sorunları yaşıyordu! Zerrin Özer uzun süre sonra görüntülendi

Omurilik ameliyatı sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze'deki rehabilitasyon merkezinde bir süre kalan ve gözlerden uzak yaşayan Zerrin Özer, Cansever'e moral gecesinde görüntülendi.

MYNET DETAY- Zerrin Özer, uzun yıllardır gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamıyla yeniden gündeme geldi. Zerrin Özer, 2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.

O dönem vasiyetini de açıklayan Zerrin Özer, "Hayatımda yaşadıklarıma sadık kalınarak senaryonun yazılmasını isterdim. Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor. Cenazemde Janis Joplin, 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını isterim. O çalsın cenazemde" demişti.

"TEK BAŞIMA YÜRÜYEMİYORUM"

Uzun süredir gözlerden uzak olan şarkıcı Cansever'e moral gecesinde görüntülendi. Yardım olarak yürüdüğü dikkat çeken Zerrin Özer sahnede de oturarak şarkı söyledi.

Sahnede sağlık sorunlarından bahseden Özer "Beyincikte iki tane damar var biri yüzde 70 biri yüzde 30 tıkalı. Dengemi ele almış durumda tek başıma yürüyemiyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Zerrin Özer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.