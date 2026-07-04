Şahan Gökbakar Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi! 'Kabul edilemez'

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor. Son olarak komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla meslektaşına destek verdi.

Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Deniz'in gösterisindeki şakalar sebebiyle tutuklandığını üzülerek öğrendim!

Kendi isteğiyle ülkesine dönmüş bir kişiyi, konuşarak işlediği iddia edilen ve ceza alsa bile muhtemelen hapse girmeyeceği bir suç gerekçesiyle tutuklamak ve tutuklu bir şekilde yargılamak kabul edilir bir şey değil!

'SERBEST BIRAKILMASINI DİLİYORUM'

Deniz çok zeki, yetenekli ve temiz kalpli iyi bir insandır. Kimseyi üzmek ve kırmak istemediğine de eminim. En kısa sürede serbest bırakılmasını diliyorum!"