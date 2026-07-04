MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Şahan Gökbakar Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi! 'Kabul edilemez'

Komedyen Şahan Gökbakar, meslektaşı Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Gökbakar, "Kendi isteğiyle ülkesine dönmüş birini, konuşarak işlediği iddia edilen bir suçtan tutuklu yargılamak kabul edilemez" dedi.

Şahan Gökbakar Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi! 'Kabul edilemez'
Öznur Yaslı İkier

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor. Son olarak komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla meslektaşına destek verdi.

Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Şahan Gökbakar Deniz Göktaş ın tutuklanmasına tepki gösterdi! Kabul edilemez 1

"Deniz'in gösterisindeki şakalar sebebiyle tutuklandığını üzülerek öğrendim!

Kendi isteğiyle ülkesine dönmüş bir kişiyi, konuşarak işlediği iddia edilen ve ceza alsa bile muhtemelen hapse girmeyeceği bir suç gerekçesiyle tutuklamak ve tutuklu bir şekilde yargılamak kabul edilir bir şey değil!

'SERBEST BIRAKILMASINI DİLİYORUM'

Deniz çok zeki, yetenekli ve temiz kalpli iyi bir insandır. Kimseyi üzmek ve kırmak istemediğine de eminim. En kısa sürede serbest bırakılmasını diliyorum!"

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyorHiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor
Annesinden kalanları tek tek saydı: 'Okkalı bir miras bıraktı' Annesinden kalanları tek tek saydı: 'Okkalı bir miras bıraktı'

Anahtar Kelimeler:
Komedyen Şahan Gökbakar Deniz Göktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Kalıcı vasiler atanmıştı! Evliliği için kesin karar verildi

Kalıcı vasiler atanmıştı! Evliliği için kesin karar verildi

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

Dev bebek mağazasından konkordato kararı: Gözler mahkeme kararında

Dev bebek mağazasından konkordato kararı: Gözler mahkeme kararında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.