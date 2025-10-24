MAGAZİN

Şahan Gökbakar kararını verdi! Tasını tarağını toplayıp ülkeyi terk etti

Gündeme dair yorumları ve yaptığı eleştirilerle adından sıkça söz ettiğimiz ünlü komedyen Şahan Gökbakar şimdi de bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Gökbakar radikal bir karar vererek ülkeyi terk etti.

Öznur Yaslı İkier

Recep İvedik serisiyle hafızalara kazınan Şahan Gökbakar başarılı kariyeriyle olduğu kadar gündeme dair yorumları ve eleştirileriyle de dikkat çekiyor.

Ünlü komedyen bu defa verdiği radikal karar ile gündeme geldi. Gökbakar'ın, çocukları Deniz Efe ve Ela'nın eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleştiği öğrenildi.

SnobMagazin'in haberine göre ünlü isim; çocuklarının daha iyi bir eğitim almasını istediği için geçtiğimiz aylarda Londra'ya gitti Projeleri olduğu zaman Türkiye'ye gelecek olan komedyen, eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla Londra'da yaşamaya başladı.

Başta 'Recep İvedik' serisi olmak üzere birçok fenomen projeye imza atan komedyen, senaryo çalışmalarına da devam ediyor.

