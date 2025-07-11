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Şahan Gökbakar lüks villasının kaçak iskelesine "Özel Mülktür Girilemez" tabelası asmıştı! Mahkemeden karar çıktı

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki bir koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür' tabelası astığı iddialarıyla ilgili olarak inceleme başlatmıştı. Gökbakar'ın Marmaris'teki evinin önüne yaptırdığı kaçak iskele, mahkeme kararıyla yıkıldı.

Şahan Gökbakar lüks villasının kaçak iskelesine "Özel Mülktür Girilemez" tabelası asmıştı! Mahkemeden karar çıktı
Öznur Yaslı İkier

Şahan Gökbakar, 2018 yılında Marmaris'in Delikyol bölgesinde satın aldığı evin önündeki kumsala bir iskele yaptırmıştı. Ancak Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yaptığı denetim sonucunda, Datça - Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan ve "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsündeki bu bölgede iskelenin kaçak olduğu belirlenerek yıkımına karar verildi.

Şahan Gökbakar, mahkeme yoluyla Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından alınan yıkım kararına itiraz etti.

Şahan Gökbakar lüks villasının kaçak iskelesine "Özel Mülktür Girilemez" tabelası asmıştı! Mahkemeden karar çıktı 1

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; görülen dava sonucunda Şahan Gökbakar'ın "Özel Mülktür Girilemez" yazılı tabela astığı iskelenin yıkılmasına onay çıktı. Bunun üzerine söz konusu iskele, mahkeme kararıyla yıkıldı.

EVİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre; Şahan Gökbakar'ın eviyle ilgili soruşturma, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlatıldı. Müdürlük, yaptığı suç duyurusunda şüphelilerin Turgut Mahallesi’nde yer alan yapıya izinsiz fiziki ve inşai müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Söz konusu taşınmazda kaçak olarak beton dolgu üzerine ahşap iskele, taş duvar, bir adet konut yapısı, bir adet depo yapısı, çardak, güneş paneli ve su deposu inşa edildiği kaydedildi. İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise söz konusu yerin yapı ruhsatına tabi yapılardan olduğunu belirterek, şüphelilerin ilgili kurumlara herhangi bir ruhsat başvurusunda bulunmadığı ve bu konu hakkında yıkım kararı alındığını belirtti.

Şahan Gökbakar lüks villasının kaçak iskelesine "Özel Mülktür Girilemez" tabelası asmıştı! Mahkemeden karar çıktı 2

GÜNEŞ PANELLERİ, SU DEPOSU VE AHŞAP KAPLAMA YAPILMIŞ

Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianameye göre izinsiz olarak yapılan konut amaçlı bina, depo, çardak, pergole ve iskele 2010-2018 arasında yapıldı. Güneş panelleri, su deposu ve mevcut iskelenin ahşap kaplamaların ise 2023 yılında yapıldığı belirtildi.

Şahan Gökbakar lüks villasının kaçak iskelesine "Özel Mülktür Girilemez" tabelası asmıştı! Mahkemeden karar çıktı 3

10’AR YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır’ın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Şahan Gökbakar
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