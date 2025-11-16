MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sahaya mayoyla atlamıştı! Kinsey Wolanski yeni mesleğiyle şaşırttı

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yarı çıplak sahaya atlayarak gündem olan fenomen Kinsey Wolanski yeni mesleğiyle dikkat çekti.

Sahaya mayoyla atlamıştı! Kinsey Wolanski yeni mesleğiyle şaşırttı

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan 2019 Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski o dönem çok konuşuldu. O günden sonra Kinsey Wolanski daha çok dikkat çeker oldu, sosyal medya hesaplarında da milyonlarca takipçiye ulaştı.

Sosyal medyada dev bir takipçi kitlesine sahip olan 27 yaşındaki Wolanski, son 18 ayını uçuş eğitimlerine ayırdı. Fenomen isim, 112 saatlik uçuş süresini tamamlayarak pilotluk sertifikasını aldı.

Sahaya mayoyla atlamıştı! Kinsey Wolanski yeni mesleğiyle şaşırttı 1

Wolanski, eğitim sürecinde zorlu aşamalardan geçtiğini ancak çocukluktan beri hayalini kurduğu mesleğe sonunda adım attığını söyledi.

Sahaya mayoyla atlamıştı! Kinsey Wolanski yeni mesleğiyle şaşırttı 2

Wolanski’nin yeni hedefinin ise ticari pilotluk lisansı almak olduğu konuşuluyor.

Sahaya mayoyla atlamıştı! Kinsey Wolanski yeni mesleğiyle şaşırttı 3

Sunuculuk da yapan fenomen isim sosyal medyadan pilotluk eğitimine ve uçuşlarına dair paylaşımlar yaparak da beğeni topluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızılcık Şerbeti'nde vedalar sonrası kriz çıktı! Bomba göndermeKızılcık Şerbeti'nde vedalar sonrası kriz çıktı! Bomba gönderme
Saçıyla ilgili yorum kızdırdı! Kimse bu yanıtı beklemiyorduSaçıyla ilgili yorum kızdırdı! Kimse bu yanıtı beklemiyordu

Anahtar Kelimeler:
fenomen şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.