Sahaya mayoyla atlamıştı! Kinsey Wolanski yeni mesleğiyle şaşırttı

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan 2019 Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski o dönem çok konuşuldu. O günden sonra Kinsey Wolanski daha çok dikkat çeker oldu, sosyal medya hesaplarında da milyonlarca takipçiye ulaştı.

Sosyal medyada dev bir takipçi kitlesine sahip olan 27 yaşındaki Wolanski, son 18 ayını uçuş eğitimlerine ayırdı. Fenomen isim, 112 saatlik uçuş süresini tamamlayarak pilotluk sertifikasını aldı.

Wolanski, eğitim sürecinde zorlu aşamalardan geçtiğini ancak çocukluktan beri hayalini kurduğu mesleğe sonunda adım attığını söyledi.

Wolanski’nin yeni hedefinin ise ticari pilotluk lisansı almak olduğu konuşuluyor.

Sunuculuk da yapan fenomen isim sosyal medyadan pilotluk eğitimine ve uçuşlarına dair paylaşımlar yaparak da beğeni topluyor.