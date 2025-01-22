Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? Sahipsizler neden yok, 9. yeni bölüm ne zaman? 22 Ocak Çarşamba Star Tv yayın akışı

Bolu’nun en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 21 Ocak gecesi büyük bir facia yaşadı. Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede otelin tamamını sardı. Çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu facia sonrası ise milli yas ilen edildi. Bu kapsamda Tv yayın akışlarında da değişikliğe gidildi.

Milli yas kapsamında dizilerin akıbeti de araştırılmaya başlandı. Peki, Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? Sahipsizler neden yok, 9. yeni bölüm ne zaman? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

SAHİPSİZLER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?



Star Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Sahipsizler her çarşamba saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkıyor. Ancak Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından ülkemizde milli yas ilan edildi ve Tv yayın akışlarında son dakika değişiklikleri yaşanabiliyor.

Star Tv yayın akışına göre Sahipsizler dizisinin yeni bölüm bu akşam ekrana gelecek. Ancak yayın akışında bir son dakika değişikliği olur ise haberimizin içerisinde yer alacak.

SAHİPSİZLER 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Devran ile evlenmek zorunda kalan Azize, Cemo'yu öfkelendirir ve onu büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Yavuz'un yakalanması ise herkese derin bir nefes aldırır. Kardeşlerinin can güvenliğini sağlamak için büyük bir fedakarlık yapan Azize, Devran'la birlikte onları yetimhaneden almaya gider.

Ancak Faruk'la beklenmedik şekilde karşılaşmaları, Devran ile Faruk arasında gerilim yaşanmasına neden olur. Yetimhaneden çıkan çocuklar, ablalarının içinde olduğu yeni durumla şaşkınlığa uğrarlar. Azize'nin zorla evlendirildiğinin farkında olan Faruk'un bu aşktan vazgeçmeye niyeti yoktur. Fakat onları yan yana görmeye tahammül edemeyen Devran, Azize üzerindeki tüm gücünü kullanmaktan geri durmayacaktır.