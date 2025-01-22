MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? Sahipsizler neden yok, 9. yeni bölüm ne zaman? 22 Ocak Çarşamba Star Tv yayın akışı

Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? Sahipsizler neden yok, 9. yeni bölüm ne zaman? 22 Ocak Çarşamba Star Tv yayın akışı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.01.2025 15:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de çıkan yangın büyük bir faciaya neden oldu ve 76 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan facia sonrası ülkemizde milli yas ilan edildi. Bu kapsamda Tv yayın akışlarında da değişikliğe gidildi. Peki, Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? İşte tüm merak edilenler...

Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? Sahipsizler neden yok, 9. yeni bölüm ne zaman? 22 Ocak Çarşamba Star Tv yayın akışı

Bolu’nun en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 21 Ocak gecesi büyük bir facia yaşadı. Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede otelin tamamını sardı. Çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu facia sonrası ise milli yas ilen edildi. Bu kapsamda Tv yayın akışlarında da değişikliğe gidildi.

Milli yas kapsamında dizilerin akıbeti de araştırılmaya başlandı. Peki, Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? Sahipsizler neden yok, 9. yeni bölüm ne zaman? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

SAHİPSİZLER 2

SAHİPSİZLER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Star Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Sahipsizler her çarşamba saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkıyor. Ancak Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından ülkemizde milli yas ilan edildi ve Tv yayın akışlarında son dakika değişiklikleri yaşanabiliyor.

SAHİPSİZLER YAYIN AKIŞI

Star Tv yayın akışına göre Sahipsizler dizisinin yeni bölüm bu akşam ekrana gelecek. Ancak yayın akışında bir son dakika değişikliği olur ise haberimizin içerisinde yer alacak.

sahipsizler 3

SAHİPSİZLER 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Devran ile evlenmek zorunda kalan Azize, Cemo'yu öfkelendirir ve onu büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Yavuz'un yakalanması ise herkese derin bir nefes aldırır. Kardeşlerinin can güvenliğini sağlamak için büyük bir fedakarlık yapan Azize, Devran'la birlikte onları yetimhaneden almaya gider.

SAHİPSİZLER 4

Ancak Faruk'la beklenmedik şekilde karşılaşmaları, Devran ile Faruk arasında gerilim yaşanmasına neden olur. Yetimhaneden çıkan çocuklar, ablalarının içinde olduğu yeni durumla şaşkınlığa uğrarlar. Azize'nin zorla evlendirildiğinin farkında olan Faruk'un bu aşktan vazgeçmeye niyeti yoktur. Fakat onları yan yana görmeye tahammül edemeyen Devran, Azize üzerindeki tüm gücünü kullanmaktan geri durmayacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Star TV Sahipsizler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
5 otelin 4'ünde aynı sadece yanan otelde farklı!

5 otelin 4'ünde aynı sadece yanan otelde farklı!

Tanju Özcan'ın yüzüne isyan ettiler

Tanju Özcan'ın yüzüne isyan ettiler

İmza günler önce atılmış! Türkiye bu soruya yanıt arıyordu

İmza günler önce atılmış! Türkiye bu soruya yanıt arıyordu

Acı haberle yıkıldı! "Cesetleri teslim aldık"

Acı haberle yıkıldı! "Cesetleri teslim aldık"

Kahreden haberi isyan ederek paylaştı! Kızının...

Kahreden haberi isyan ederek paylaştı! Kızının...

'Parayı harcayacak yer bulamıyor' dediler! Kimseyi dinlemeyip başardı

'Parayı harcayacak yer bulamıyor' dediler! Kimseyi dinlemeyip başardı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.