Sahipsizler'de zorla birliktelik sahnesinden sonra Azize ve Devran'in ateşli sahneleri gündemde!

Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca giib isimlerin kadrosunda yer aldığı Sahipsizler dizisinde sezon finaline doğru iddialı sahneler dikkat çekti.

Sahipsizler'de geçtiğimiz haftalarda Azize ve Devran'ın öpüştüğü sırada; Devran'ın Azize ile zorla birlikte olmak istemesi seyirciyi rahatsız etmişti. Rahatsız edici sahnelere gelen tepkilerden bir süre sonra dizide ikilinin ateşli sahneleri şimdi gündemde.

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Zorla evlendirilmelerine rağmen sonradan birbirlerini seven Azize ve Devran 'ilk gece'lerini yaşadı. Azize ile Devran, kına gecelerinin ardından birlikte oldu.

SAHİPSİZLER'DE NE OLDU?

Azize ve Devran'ın kavga ettiği sahnenin bir anda sevişme sahnesine döndü.

Devran'a kuma olarak getirilen Meryem'in tüm olanları izlemesi ve intiharı ise seyirciyi rahatsız etti.

Sosyal medyayı ikiye bölen sahnelere "Başarılı bir sahne", "Sevişme arasına intiharı eklemeseler olurmuş", "Senarist illa ateşli sahne yazacak", "Bıktık bu tarz dizilerden" yorumları geldi.