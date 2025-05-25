Zorla birliktelik sahnesine tepki yağmıştı! Sahipsizler sezon finali ne zaman?

Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca giib isimlerin kadrosunda yer aldığı Sahipsizler dizisinin son bölümünde tepki çeken sahneler vardı.

Sahipsizler son bölümde Azize ve Devran'ın öpüştüğü sırada; Devran'ın Azize ile zorla birlikte olmak istemesi ve ekrana yansıyanlar seyirciyi rahatsız etti. Tepki çeken sahneler sosyal medyada konuşuldu.

Sahipsizler dizisinin sezon final tarihi de belli oldu. Cem Karcı’nın yönettiği sevilen dizi eğer yeni bir değişiklik olmazsa 18 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak 28. bölümüyle sezon arası verecek.

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EŞREF RÜYA İÇİN DE KARAR VERİLDİ

Eşref Rüya dizisinin dizisi de aynı gün sezon finali yapması planlanıyor. Her iki dizi de sezon finallerini okulların kapanacağı hafta yapacak.