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Sahipsizler'den sonra Can Borcu gündemde! Tecavüz sahnesine tepki yağdı

Dizilerin reyting için çabaladığı son dönemde ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisi son olarak büyük tepki çekti. Dizide tecavüz sahnesi seyirciyi çileden çıkardı.

Sahipsizler'den sonra Can Borcu gündemde! Tecavüz sahnesine tepki yağdı
Kubra Akalın

Yaz sezonuyla birlikte sezon finali yapan dizilerin sayısı da arttı. Dizi sektöründe reklam gelirlerinin düşmesiyle zorlu bir süreç yaşanırken bazı diziler de ekranda kalabilmek için çok çabaladı. Reyting için değişen senaryolar ve alınan kararlar ise seyirciyi rahatsız ediyor. Son olarak Can Borcu dizisinde mide bulandıran bir sahne tepki çekti.

Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay'ın başrollerde yer aldığı Can Borcu dizisi
30 Mayıs günü yayınlanan bölümüyle 3 aylık ekran arası verdi.

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Can Borcu finalinde, tecavüz sahnesi ise sosyal medyadan tepki aldı. Ferit'in Yasemin'e tecavüz etmeye kalktığı sahne seyirciyi çıldırttı.

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Dizide Yasemin'e önce psikolojik şiddet uygulayan Ferit, ardından tecavüz girişiminde bulundu. Emel'in oğlu Ferit'i sırtından vurmasıyla sahne sona erdi. Ancak seyirci bu rahatsız edici görüntülere ve senaristlere tepki yağdırdı.

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Seyirciler "Bu sahnelerin iğrençliğini senarist neden anlamıyor", "Gerçekten tetikleyici", "Yekta yine iğrenç bir sahne", "Bu sahneler rahatsız edici", "Reyting için değmez" yorumlarında bulundu.

SAHİPSİZLER DİZİSİ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sahipsizler dizisinin son bölümünde yaşanan birliktelik sahnesi de sosyal medyada tepki çekmişti. Sahipsizler son bölümde Azize ve Devran'ın öpüştüğü sırada; Devran'ın Azize ile zorla birlikte olmak istemesi seyirciden eleştiri aldı.

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Anahtar Kelimeler:
atv Mine Tugay Sahipsizler
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