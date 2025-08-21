MAGAZİN

Sahipsizler'in Azize'si Hazal Subaşı korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Star Tv'nin sevilen dizisi Sahipsizler'de hayat verdiği 'Azize' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Subaşı bu defa korkuttu. Subaşı, İzmir'de hastanelik oldu.

Öznur Yaslı İkier

Adını Sen Koy, Kasaba Doktoru, Dilek Taşı ve son olarak da Sahipsizler dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hazal Subaşı bu defa hayranlarını korkuttu.

SnobMagazin'in özel haberine göre; Hazal Subaşı tatildeyken hastanelik oldu. Ünlü isim mide enfeksiyonu nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

SEVGİLİSİ YALNIZ BIRAKMADI

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Subaşı'nı uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç da yalnız bırakmadı.

Sağlık durumu ve yaşadığı rahatsızlıkla ilgili henüz Hazal Subaşı ya da Oğuzhan Koç tarafından bir açıklama yapılmadı.

Hazal Subaşı
