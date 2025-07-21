Sahne performansı konuşuluyordu! Hadise'yi Harbiye'de izleyen annesinden uyarı

Son günlerde konserdeki danslarıyla adından söz ettiren ve eleştiri alan Hadise'nin Harbiye konseri de çok konuşuldu. Yoğun tempoda çalışan Hadise'yi Harbiye konserinde annesi de yalnız bırakmadı. Ancak anne Gülnihal Açıkgöz kızının yoğun temposundan endişe durdu.

Volkan Konak ve Metin Arolat’ın sahnede hayatını kaybetmesinden sonra birçok sanatçı hastaneye gidip, kontrollerini yaptırırken bu durum Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ü de endişelendirdi. ‘En Çok Sahne’ alan isimlerin başında gelen ve sahnelerinde yaptığı dans için sık sık provalar gerçekleştiren Hadise’ye annesinden uyarı geldi.

"BİRAZ SAHNELERİNİ AZALT"

Milliyet'te yer alan habere göre; Açıkgöz’ün, dinlenmeden diğer konseri için yolculuk yapan Hadise’ye son Harbiye Açıkhava Sahnesi’nden sonra bazı ricalarda bulunduğu ortaya çıktı.

Açıkgöz’ün kızına, “Çok başarılısın ama yoruluyorsun. Üstelik sıcaklarda sürekli bir şehirde konser veriyorsun ve dinlenmiyorsun. Üzerine dansların var, hem sahnede efor sarf ediyorsun hem de provalar yapıyorsun. Biraz sahnelerini azalt” dediği konuşuluyor.

Annesinin uyarısını dikkate alan Hadise’nin, anlaşmalı konserlerini tamamladıktan sonra kısa bir tatil yapıp, sahnelerini azaltacağı öğrenildi. Hadise, son konserlerinde dans performansıyla gündemden düşmemişti.