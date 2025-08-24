Sahne şovları tepki çekiyordu! İddialı pozuyla adından söz ettirdi

Hem verdiği pozlarla hem de sahne şovlarıyla adından söz ettiren Sabrina Carpenter sosyal medyada bir dizi fotoğraf paylaştı.

Albümüne dair konuşan oyuncu "Bir yıl boyunca öpücük izleri, dostluk ve inanılmaz bir tutku… Bu albüm, en değerli hazinelerimden biri oldu; hem kendime hem de birçok güzel insana ve yere daha da yakınlaşmamı sağladı" dedi.

Fotoğraflar arasında iddialı kareler de vardı. Özellikle plak dizini olan bir kütüphaneye gecelikle tırmanarak poz veren şarkıcı yine adından söz ettirdi.

Son günlerde sahne şovları yüzünden eleştirilen Sabrina Carpenter eleştirilere şu şekilde yanıt vermişti:



"İnsanların şikayet etmesi bana hep çok komik geliyor. Diyorlar ki, 'Sürekli bunun hakkında şarkı söylüyor.' Ama popüler olanlar bu şarkılar. Belli ki seksi seviyorsunuz. Takıntılısınız."