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Sahnede oyunu kesip karısını öpmek için izin istemişti! Hamdi Alkan yıllar sonra konuştu: Gereksiz...

Selen Görgüzel'in sahne aldığı tiyatro oyununda, İrfan Kangı'nın Hamdi Alkan'dan öpüşme izni istemesi olay olmuştu. Hamdi Alkan yıllar sonra bu durumu "gereksiz" olarak değerlendirdi.

Sahnede oyunu kesip karısını öpmek için izin istemişti! Hamdi Alkan yıllar sonra konuştu: Gereksiz...
Kubra Akalın

2021 yılında Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel evliyken ilginç bir olay yaşanmıştı. Selen Görgüzel, İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı tiyatro oyunu “Seviyorsan Git Ayrıl Bence” sahnesinde seyirciler arasında Hamdi Alkan da vardı.

Boşanmak üzere olan bir çiftin son buluşmasının anlatıldığı oyunda Selen Görgüzel ve İfan Kangı'nın performansı gece damga vurmuştu. Öpüşme sahnesi öncesi Kangı'nın Hamdi Alkan'dan izin istemesi uzun süre konuşuldu.

İfan Kangı, oyunu keserek eşi Selen Görgüzel'i izlemeye gelen yönetmen Hamdi Alkan'a dönerek, "Hamdi Ağabey şimdi Selen Hanım'ı öpeceğim ama sonra bu ilişkimizi etkilemesin öpebilir miyim? Benim eşim de burada, hanım beni eve almayacak" demişti.

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"ÇOK GEREKSİZ"

Hamdi Alkan, oyun sonrası basın mensuplarının röportaj teklifini geri çevirmişti. Hamdi Alkan bir süre sonra Selen Görgüzel ile ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde Ferit Ömeroğlu'nun konuğu olan Hamdi Alkan'a bu konuda da soru geldi.

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Hamdi Alkan ise o güne dair "Çok gereksiz bir tabloydu! Ben olsaydım aynı soruyu sormazdım gereksiz bir malzeme çıkmasına sebep oldu yani durup oyunu keserek sorulmaması gerekiyordu ama o da o oyunun heyecanıyla ve benim samimiyetime güvenerek öyle bir soru sordu. Oldu bitti geçti" dedi.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Selen Görgüzel
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