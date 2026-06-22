MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sahra Işık eski kocası İdris Aybirdi'yi ifşa etti: Beni Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla aldattı

Survivor'la tanınan Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu. Psikolojik şiddet, tehdit ve aldatılma suçlamalarıyla gündeme gelen Işık'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada Kızılcık Şerbeti oyuncusu Seray Kaya'nın adı da ortaya atıldı.

Sahra Işık eski kocası İdris Aybirdi'yi ifşa etti: Beni Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla aldattı

Sahra Işık geçtiğimiz günlerde İdris Aybirdi ile olaylı bir boşanma yaşadı. Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık eski kocasının baskılarına dayanamadı ve yaşananları ifşa etti.

Sahra Işık eski kocasının kendisini Kızılcık Şerbeti oyuncularından biriyle aldattığını iddia etti. Bu kişinin Seray Kaya olduğu iddiası ise sosyal medyada hızla yayıldı. Seray Kaya geçtiğimiz günlerde Santorini Adası'na gitmişti.

Sahra Işık eski kocası İdris Aybirdi yi ifşa etti: Beni Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla aldattı 1

SERAY KAYA İDDİASI

"Susmaktan yoruldum" diyen Işık şunları yazdı:

"Madem devam eden bir psikolojik şiddete, tehdit mesajlarına, çocuğumun benden alınmasıyla tehdit ediliyorum. Artık susma vakti değil konuşma vaktidir. Konuşmaya başlamadan önce uzaklaştırma kararı alacağımı bildirmek isterim.

Gelelim asıl olaylara 08.05.26 tarihinde boşandığım eski eşimin boşanmadan önce Kızılcık Şerbeti dizisinde oynayan benim de tanıdığım aynı masada oturduğum takipleştiğim kadınla ilişkisi olduğunu boşandıktan sonra öğrendim. Ve boşandıktan hemen sonra kendisiyle Santorini Adası'na da tatile gidip döndükten sonra kapıma gelip bana bir sürü mesaj atması rahatsız etmesi artık durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Sahra Işık eski kocası İdris Aybirdi yi ifşa etti: Beni Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla aldattı 2

TACİZ VE TEHDİT MESAJLARI

Anlaşmalı boşanmada bebeğimizi göreceği günler belli olmasına rağmen ne zaman istediyse çocuğumuzu göstermeye devam etmeme rağmen birlikte olduğu kadının yanından uzaklaşıp beni arayıp çocuğumla tehdit etmesi sonraki zamanlar çocuğu için ödeyeceği iştirak nafakasını ödemeyeceğini söylemesi küfür ve tehditlere devam etmesi şu an Amerika’da kadınla tatil yaparken bile bana birçok taciz tehdit mesajı atmaya devam etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ben kendim adıma hiçbir şey talep etmedim sadece çocuğum için bir nafaka alıyorum. Buna rağmen yapılması gerekenleri yapmayıp beni sürekli çocuğumu almakla tehdit ediyor. Bu insanların utanması olmadığı gibi tek derdi bebeğini sağlıkla sevgi ve huzurla büyütmeye çalışan bir anneye bu psikolojik şiddetin devam etmesine artık susmayacağım."

Sahra Işık eski kocası İdris Aybirdi yi ifşa etti: Beni Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla aldattı 3

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aleyna Kalaycıoğlu aylık gelirini açıkladı! Duruşmada gergin anlarAleyna Kalaycıoğlu aylık gelirini açıkladı! Duruşmada gergin anlar
Tatilde aşka geldiler! Pozlara beğeni yağdıTatilde aşka geldiler! Pozlara beğeni yağdı

Anahtar Kelimeler:
Sahra Işık Seray Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Boyun çetesinin işleyişi: Avukat ve para ağı ifşa edildi

Barış Boyun çetesinin işleyişi: Avukat ve para ağı ifşa edildi

Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

İfadesi ortaya çıktı: 'Cinsel parti' yanıtı

İfadesi ortaya çıktı: 'Cinsel parti' yanıtı

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek

Kilosu 7 bin TL'den satılacak: 'Bu zam gerekliydi'

Kilosu 7 bin TL'den satılacak: 'Bu zam gerekliydi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.