Sahte psikologla seans yapan Murat Övüç'ün görüntüleri olay oldu! Sessizliğini bozdu! 'Haber kanalları beni arıyor'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında tutuklanan sanıklardan sahte psikolog Volkan Uçak'ın, seansına giren sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Hipnoz seansına girdiği Uçak'ın halı yıkamacı olduğunun ortaya çıkması sonrası sessizliğini bozan Övüç, bir video paylaşarak açıklamalarda bulundu.

Övüç yaptığı açıklamada; ''Bütün haber kanalları beni arıyor. Şuna bir açıklık getireyim artık. Tam 4 sene önce Adana'da arkadaşlarım bir yere götürdüler. Beyefendinin diploması sahte mi, orijinal mi nereden bileceğim ben? Diplomasına mı bakacağım? 4 sene önce gittiğim bir adam. Haber kanalları arayıp 'Diploması sahteymiş' diyor, bana ne?'' ifadelerini kullandı.