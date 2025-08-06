MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sahte psikologla seans yapan Murat Övüç'ün görüntüleri olay oldu! Sessizliğini bozdu! 'Haber kanalları beni arıyor'

Diploma soruşturmasında tutuklanan sahte psikolog Volkan Uçak'la hipnoz seansına girdiği görüntüler ortaya çıkan sosyal medya fenomeni Murat Övüç görüntülerin yayılmasının ardından sessizliğini bozdu. Övüç; 'Bütün haber kanalları beni arıyor' diyerek isyan etti.

Sahte psikologla seans yapan Murat Övüç'ün görüntüleri olay oldu! Sessizliğini bozdu! 'Haber kanalları beni arıyor'
Öznur Yaslı İkier

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında tutuklanan sanıklardan sahte psikolog Volkan Uçak'ın, seansına giren sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Sahte psikologla seans yapan Murat Övüç ün görüntüleri olay oldu! Sessizliğini bozdu! Haber kanalları beni arıyor 1

Hipnoz seansına girdiği Uçak'ın halı yıkamacı olduğunun ortaya çıkması sonrası sessizliğini bozan Övüç, bir video paylaşarak açıklamalarda bulundu.

Sahte psikologla seans yapan Murat Övüç ün görüntüleri olay oldu! Sessizliğini bozdu! Haber kanalları beni arıyor 2

Övüç yaptığı açıklamada; ''Bütün haber kanalları beni arıyor. Şuna bir açıklık getireyim artık. Tam 4 sene önce Adana'da arkadaşlarım bir yere götürdüler. Beyefendinin diploması sahte mi, orijinal mi nereden bileceğim ben? Diplomasına mı bakacağım? 4 sene önce gittiğim bir adam. Haber kanalları arayıp 'Diploması sahteymiş' diyor, bana ne?'' ifadelerini kullandı.

Sahte psikologla seans yapan Murat Övüç ün görüntüleri olay oldu! Sessizliğini bozdu! Haber kanalları beni arıyor 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Birlikte film çekecekler Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Birlikte film çekecekler
Tuğba Ekinci Jennifer Lopez konseri sonrası kendini tutamadı! '17 yıl önce kondom ezberlettim' diyerek isyan ettiTuğba Ekinci Jennifer Lopez konseri sonrası kendini tutamadı! '17 yıl önce kondom ezberlettim' diyerek isyan etti

Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bu sene çok şahane! Türkiye'de yok ama burada...' Kilosunu 300 TL'ye satıyorlar

'Bu sene çok şahane! Türkiye'de yok ama burada...' Kilosunu 300 TL'ye satıyorlar

Sahte diploma çetesi liderinin kirli geçmişi!

Sahte diploma çetesi liderinin kirli geçmişi!

Derbide birbirlerine girmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'na kavgalı olduğu Mert Hakan'dan telefon...

Derbide birbirlerine girmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'na kavgalı olduğu Mert Hakan'dan telefon...

Eski kocaya caddede meydan dayağı! Herkesin içinde yere yatırıp dövdü: 'Sen benim kızımı nasıl taciz edersin?'

Eski kocaya caddede meydan dayağı! Herkesin içinde yere yatırıp dövdü: 'Sen benim kızımı nasıl taciz edersin?'

Yaz aylarının korkulu rüyası! 'Et yiyen bakteri' kabusu...

Yaz aylarının korkulu rüyası! 'Et yiyen bakteri' kabusu...

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Pedofili Epstein’ın eviden çıktı!

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Pedofili Epstein’ın eviden çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.