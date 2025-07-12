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Sahte reklama kandı, on milyon TL'den fazla parasını kaptırdı! Ozan Doğulu dolandırıcıların tuzağına düştü

Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, dolandırıcıların tuzağına düştü. Sahte reklama kanan Doğulu, 12 milyon TL'sini dolandırıcılara kaptırdı. Siber suç ekipleri paranın izini sürdü, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Mustafa Fidan

Ünlü DJ ve aranjör Ozan Doğulu, sosyal medyada gördüğü reklam üzerine yatırım yaparken dolandırıcıların tuzağına düştü. 12 milyon lirasını kaptıran, Doğulu, soluğu karakolda alarak şikayetçi oldu. 12 milyon liranın 5 yabancı borsaya dağıldığı tespit eidldi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sahte reklama kandı, on milyon TL den fazla parasını kaptırdı! Ozan Doğulu dolandırıcıların tuzağına düştü 1

REKLAMA KANDI, MİLYONLARINI KAPTIRDI

Ekol TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre; Ünlü DJ ve aranjör Ozan Doğulu, sosyal medyada karşılaştığı yatırım reklamıyla tam 12 milyon lira dolandırıldı. Kenan Doğulu'nun abisi olan ünlü müzisyen, ilk etapta dolandırıldığını anlamadı. Ancak şüpheliler tekrar para istemeye başlayınca durumun farkına vardı ve soluğu karakolda aldı.

Sahte reklama kandı, on milyon TL den fazla parasını kaptırdı! Ozan Doğulu dolandırıcıların tuzağına düştü 2

SAHTE FOREX REKLAMINI GÖRDÜ YATIRIM YAPTI

Yüzlerce hit şarkıya imza atan Ozan Doğulu, sosyal medyada karşısına çıkan "Forex yatırımı" reklamıyla iletişime geçti. Güven kazanan şüpheliler, Doğulu’dan yatırım adı altında milyonlarca lira aldı. 12 milyon lira farklı yabancı borsalara aktarıldı. Siber suç ekipleri paranın izini sürdü, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Sahte reklama kandı, on milyon TL den fazla parasını kaptırdı! Ozan Doğulu dolandırıcıların tuzağına düştü 3

12 MİLYON LİRA 5 YABANCI BORSAYA DAĞITILMIŞ

Ozan Doğulu'nun şikâyeti sonrası İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. 12 milyon liranın 5 yabancı borsaya dağıldığı tespit eidldi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(Kaynak:EKOL TV)

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Anahtar Kelimeler:
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