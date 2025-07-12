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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, 'Ablamın babası 'Uğur Dündar' demişti! Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu çeşitli iddialarda bulunarak uzun süre magazin manşetlerinde yer edinmişti. "Bir ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyen Nebioğlu'nun açıklaması sonrası o kişinin Uğur Dündar olduğu iddiası gündeme gelmişti. Uğur Dündar'ın babalık davasında mahkeme son kararını verdi.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, 'Ablamın babası 'Uğur Dündar' demişti! Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi
Öznur Yaslı İkier

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Nebioğlu, son olarak 'Ablamın babası Uğur Dündar' demiş ve ablasının ünlü gazeteciye babalık davası açtığı ortaya çıkmıştı. Uğur Dündar ise hakkındaki bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Metin Akpınar ın kızı Duygu Nebioğlu, Ablamın babası Uğur Dündar demişti! Uğur Dündar ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi 1

MAHKEME KARARI ÇIKTI

Gazeteci Uğur Dündar hakkında Dilara G. tarafından açılan babalık davası, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin kararıyla kesin olarak reddedildi.

Yerel mahkemenin ve istinafın verdiği ret kararını onayan Yargıtay, 25 Haziran 2025 tarihli 2025/4545 esas ve 2025/6464 karar sayılı ilamıyla 'babalık iddiasının iftiradan ibaret' olduğunu hükme bağladı.

Metin Akpınar ın kızı Duygu Nebioğlu, Ablamın babası Uğur Dündar demişti! Uğur Dündar ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi 2

Sosyal medya hesabından Uğur Dündar, DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından incelendiğini ve biyolojik bağın reddedildiğini hatırlatarak, bu süreçte ailesiyle birlikte büyük bir manevi baskıya maruz kaldıklarını söyledi.

Metin Akpınar ın kızı Duygu Nebioğlu, Ablamın babası Uğur Dündar demişti! Uğur Dündar ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi 3

TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Mahkeme sürecinde hiçbir somut delil sunulmadan hayali bir iddiayla karşı karşıya kaldığını belirten Dündar, yaşadığı travmalara rağmen yargıya olan güveninin sarsılmadığını vurguladı. Kesinleşen kararla birlikte Dündar, kendisine iftira atanlara ve bilimsel sonuçlara rağmen asılsız iddiaları sürdürmeye devam edenlere karşı ağır tazminat davaları açacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Uğur Dündar Metin Akpınar
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