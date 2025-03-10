Şakir Paşa Ailesi 9. bölümdeki o sözler defalarca paylaşıldı: "Zevk günahları birlikte işlenir..."

Now TV'nin olaylı dizisi Şakir Paşa Ailesi son bölümü nihayet yayınlandı. 9 Mart akşamı ekrana gelen 9. bölüm oldukça heyecanlıydı. Aniesi, Paşa’yı zorlamaya devam ederken, Rozali'nin Şakir Paşa’yı tüm ailesinin önünde rezil etme karar alması heyecan yarattı.

Vahide Perçin, Meryem Uzerli, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt gibi isimleri bir araya getiren 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde İsmet Hanım her şeyi öğrendi.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ 9. BÖLÜMDE NE OLDU?

Şakir ile Cevat’ın karısı Aniesi'nin birlikte olduğuna inanmak istemeyen Şakir Paşa’nın eşi İsmet Hanım bu durumu kabullenemedi.

İsmet gelini ile konuşmaya odasına girdi. Kocasıyla arasındaki olayı öğrendikten sonra Aniesi’nin o evden taşınmasını iple çektiğini söylerken “ Ben aptal değilim. Bu evdeki hiç kimse aptal değil. Herkes senin ne yapmaya çalıştığının farkında Cevat da anlayacak çok yakında" dedi.



Diğer yandan sosyal medyada ise en çok paylaşılan an İsmet'in Aniesi'ye ile konuştuğu anlar oldu. İsmet'in "Zevk günahları birlikte işlenir, bedelini yalnızca kadınlar öder. Sonunda sen mahvolursun o değil" sözü sosyal medyada defalarca paylaşıldı.