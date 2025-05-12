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Şakir Paşa Ailesi bitti mi, final mi yaptı? Başrollerden peş peşe veda paylaşımı geldi

Now TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi başına gelenlerden sonra erken sezon finali kararı aldı. 11 Mayıs akşamı final yapan dizinin ardından Fırat Tanış ve Cem Yiğit Üzümoğlu paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Şakir Paşa Ailesi bitti mi, final mi yaptı? Başrollerden peş peşe veda paylaşımı geldi
Kubra Akalın

Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi 11 Mayıs'ta yayınlanan bölümle final yaptı.

RTÜK'ten aldığı ceza, sette çıkan yangınlar, başrolün gözaltına alınması derken dizi çok sık ara vermek zorunda kalmıştı. Yaşananlardan sonra dizinin devam edip etmeyeceği merak edilmişti. Şakir Paşa Ailesi sezon finalini 11 Mayıs'ta yaptı.

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Dizinin final bölümünün ardından Cem Yiğit Üzümoğlu paylaşımında "Pek az fotoğraf çekmişim. Birlikte olmaktan, çalışmaktan, gülmekten, özlemekten vakit bulamadığımdan... Dizi tarihimizin en önemli işlerinden biriydi kuşkusuz" ifadelerini kullandı.

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FIRAT TANIŞ DİZİDEN AYRILDI MI?

Fırat Tanış da sosyal medyada paylaşım yaparak "Bu fotoğrafların içinde olanlar ve olmayanlarla beraber istisnasız tüm namuslu, yetenekli ve çalışkan dostlarım…
Bu büyük ve unutulmaz deneyim için, hepinize teşekkür ederim" dedi.

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Fırat Tanış'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı resmi olarak duyurulmadı.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar sezon arası verirken dizinin yeni sezonu merak konusu oldu.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi dizinin yeni sezonunun Eylül veya Ekim ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.

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Fırat Tanış Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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