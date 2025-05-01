Şakir Paşa Ailesi daha fazla dayanamadı! Şakir Paşa Ailesi finalini başrol duyurdu: Son nokta oldu

NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin başına gelmeyen kalmadı. Dizi setinde çıkan yangın, RTÜK cezaları, başrolün gözaltına alınması derken dizi pek çok defa ara vermek zorunda kaldı.

Bir kere daha dizi setinde çıkan yangından ise acı haber geldi. Çekimlerin yapıldığı Büyükada’nın Nizam Mahallesi’nde yer alan tarihi konağın üst katındaki yangında kalp rahatsızlığı bulunan 'Taki' lakaplı set amirinin dışarı çıktıktan sonra kalp krizi geçirdi. Yangını söndürmeye çalışan Serkan Sükyan ne yazık ki hayatını kaybetti.

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Şakir Paşa Ailesi yaşananları daha fazla kaldıramadı ve iddialara göre final kararı alındı.

"BİTİRME KARARI VERİLDİ"

Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu T24'e yaptığı açıklamada şu sözleri söyleyince gündem oldu:



"Müthiş insanlarla müthiş bir hikâye anlatıyorduk. Oyuncular, yazar, yönetmen, yapım; her anlamda hem işinin ehli, hem iyi insanlarla birlikteydik. Pek çok şanssızlığa ve ne yazık ki ahlaki bilince takıldı. Halbuki gerçek bir hikâyeydi. Ve bence -hani boş verelim aile içindeki ahlaki meseleleri-, örnek olabilecek bir işti. Bir imparatorluğun bitip bir cumhuriyetin doğduğu coğrafyada bu kadar önemli kadın sanatçıların çıktığı bir ailenin hikâyesini anlatıyorduk. Hande Altaylı müthiş bir yazar. Ne yazık ki böyle sonuçlandı. Yangınlar atlatılır. Ama bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi hepimiz için artık son nokta oldu ve bitirme kararı verildi.”