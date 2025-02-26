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Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü: Davada dikkat çeken gelişme! Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.02.2025 17:35
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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi hakkında çıkan çekim yasağının ardından dizinin YouTube kanalından tüm bölümler kaldırılmıştı. Dizi severleri üzen bu haberden sonra davada sevindiren bir gelişme yaşandı.

Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü: Davada dikkat çeken gelişme! Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman?

Oyuncuları arasında Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizi krizi çözüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; aile üyeleri davadan feragat etti.

RTÜK CEZA KESTİ, AİLE DAVA AÇTI

RTÜK, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisindeki toplum ahlakına aykırı unsurlar içerdiği gerekçesiyle idari parası ve yayın durdurma cezası kesmişti.

Kabaağaçlı ailesinin gerçek hayat hikâyesini ele alan dizi hakkında Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları mahkemeye başvurmuştu.

Mahkemede alınan kararla Şakir Paşa Ailesi'nin YouTube kanalından, kanalda yer alan tüm videolar kaldırılmış, ayrıca dizinin yayımlandığı Now TV'nin sitesinden de dizinin adı silinmiş, görseller ve tüm bölümler de kaldırılmıştı.

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KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Medyapım ile, aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Tedbir davası açan aile üyeleri davadan feragat ettiler, diziye mahkemenin getirdiği yayın ve çekim yasağı ailenin davadan feragati nedeniyle kaldırıldı.

Bu gelişmenin ardından dizinin YouTube kanalındaki eski bölümler yeniden yayına alındı.

Şakir Paşa Ailesi yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli Vahide Perçin Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi Now Tv
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