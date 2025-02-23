Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yayını ailenin talebiyle durduruldu! Fırat Tanış'tan bomba gönderme

NOW TV kanalında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinin yayını, torunlar Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan'ın mahkemeden aldıkları tedbir kararı sonrasında durduruldu.

Ayrıca, dizinin tekrar yayınları da iptal edildi. Bununla beraber Youtube ve Now TV'den de dizinin eski bölümleri kaldırıldı. Medyapım, 24 Şubat Pazartesi günü avukatlarıyla kararın iptali için hukuki girişimlerde bulunacağını duyurdu.

RTÜK cezası da alan dizide Şakir Paşa'ya hayat veren Fırat Tanış konuya sessiz kalmadı.

Fırat Tanış aileye eski bir haberi paylaşarak göndermede bulundu. Haber'de "Halikarnas Balıkçısı'nın evi köfteci çıktı" yazıyordu.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ NE ANLATIYOR?

Dizi, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ailesinin tartışmalı geçmişini ekranlara taşıyor. Ailenin torunları, dizi için kendilerinden izin alınmadığını açıklamıştı. Aile üyeleri, Şakir Paşa Ailesi dizisinin yapımcısı ile herhangi bir iletişime geçilmediğini ve bu durumun hem ailelerinin hem de dedelerinin manevi mirası için son derece hassas bir konu olduğunu belirttiler.