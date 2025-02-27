Şakir Paşa Ailesi'nde kriz çözüldü! Medyapım şikayet alan sahneleri ima edip açıkladı

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi son bölümde gelin ve kayınpederin beraberliği seyirciyi kızdırmıştı. Seyirci sahneleri RTÜK'e şikayet edince ceza da gecikmedi. Tam o günlerde aile üyelerinin bazılarıyla yapım şirketi arasında süren dava da sonuçlandı.

Aile bireylerinin açtığı dava sonucunda mahkeme, Şakir Paşa Ailesi hakkında yayın durdurma kararı almıştı. Söz konusu karara itiraz etmeye hazırlanan Medyapım, aile bireyleriyle yaptığı görüşme sonrasında orta yolu buldu.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ NE ZAMAN?

Aile bireyleri davadan geri çekilme kararı aldı ve Şakir Paşa Ailesi dizisi yeni bölümüyle 2 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek.

"YANLIŞ ANLAMA..."

Dizinin yapım şirketi Medyapım açıklama da yaparak seyirciyi tartışılan sahneler konusunda da uyardı. Yapım şirketi 'Dizimizin bazı kurgularının yanlış anlamaya mahal verdiğini üzülerek anlamış bulunuyoruz' dedi.

Medyapım açıklaması şöyle devam etti:



"Öte yandan, her ne kadar diziler bölüm bölüm yayınlansa da esasen dizi ile verilmek istenen mesajın nihai olarak tüm bölümler yayınlandıktan sonra bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Henüz dizimizin 7 bölümünün yayınlandığını özellikle hatırlatarak dizinin devamında gerçekleşecek zaman atlaması ile izleyicilerin tüm karakterlerin tekamülüne şahit olacağını; şu ana kadar yayınlanan bölümlerde henüz çocuk ve genç olan, her biri birbirinden yetenekli aile üyelerinin yaşayacağı sanatsal uyanış ile dünyaca ünlü sanatçılara evrilme hikayelerinin izleyiciler ile buluşturulacağını önemle belirtmek isteriz."